Για… fake news κατηγορούν τον Κούβελα, επειδή δεν τους “βγαίνει”!

Τα Ellinika Hoaxes κατηγορούν τον καθηγητή Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρη Κούβελα για “ψευδείς ισχυρισμούς”

για τους τέσσερις πιλότους της British Airways που πέθαναν μετά τον εμβολιασμό τους… και ισχυρίζονται ότι δεν ισχύει!

Τι γράφουν:

Εκτός από τις ακραίες απόψεις του περί μη εμβολιασμού των πολιτών κάτω των 40 ετών, ο καθηγητής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας, διασπείρει και ψευδείς ειδήσεις, ελαφρά τη καρδία.

Τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, βρέθηκε διαδικτυακά καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του Mega “”Κοινωνία ΩΡΑ Mega”, όπου εξέφρασε ξανά τη γνώμη του -που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει η επιστημονική κοινότητα- ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες. Ο ίδιος βέβαια ομολόγησε ότι έχει εμβολιαστεί, τόσο ο ίδιος όσο και όλη η οικογένειά του! Έφθασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι το ποσοστό εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού είναι… “υπερβολικό”.

Εκτός αυτού, κατά τη διάρκεια της “αγόρευσής” του, αναφέρθηκε στον θάνατο 4 πιλότων της British Airways, τους οποίους απέδωσε στις παρενέργειες από τον εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού. Ο κ. Κούβελας είπε χαρακτηριστικά: “Και ενώ ξέρουμε ότι έχουν συμβεί πολλές παρενέργειες με θρομβώσεις… Μην ξεχνάτε τους 4 πιλότους της British. 4 πιλότοι, υγιείς, νέοι άνθρωποι, πεθαίνουν αεροπόροι μόνο σε καιρό πολέμου, αν καταρριφθεί το αεροπλάνο τους”.

Ωστόσο, τα Ellinika Hoaxes… που το παίζουν οι έξυπνοι του διαδικτύου! έρχονται να καταρρίψουν τον ισχυρισμό και να εκθέσουν τα ψέματα του καθηγητή. Όπως αναφέρεται στο σάιτ των ellinikahoaxes.gr, “Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί θανάτου 4 πιλότων της αεροπορικής εταιρείας British Airways λόγω εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, έχει εξεταστεί από τις ομάδες ελέγχου γεγονότων Snopes, Reuters, FullFact και Factcheck.org, από τις οποίες έχει χαρακτηριστεί ομόφωνα ως παραπληροφόρηση. Συγκεκριμένα, μετά από εκτενή αναπαραγωγή του ισχυρισμού στα κοινωνικά δίκτυα, η εταιρεία έκανε την εξής ανακοίνωση στο λογαριασμό της στο Twitter στις 17-6-2021:

Δυστυχώς, 4 μέλη της κοινότητας των πιλότων μας πέθαναν προσφάτως. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους τους. Ωστόσο, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα αληθές στους ισχυρισμούς που εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα, ότι οι 4 θάνατοι ήταν συνδεδεμένοι.

Sadly four members of our pilot community passed away recently. Our thoughts are with their family and friends. However, there is no truth whatsoever in the claims on social media speculating that the four deaths are linked. Julie

-British Airways (@British_Airways) June 17, 2021

Δεν ήξεραν τι να κάνουν δηλαδή και οι τέσσερις λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό τον εμβολιασμό τους και πέθαναν… από άλλα αίτια, τόσο τυχαία! Πόσα θέλουν ή πόσα παίρνουν τα ελληνικά χοαξ για να μας τρελάνουν;

Σε ερώτηση των προαναφερθέντων ομάδων ελέγχου γεγονότων, η British Airways δήλωσε επίσης με σαφήνεια ότι κανένας από τους 4 θανάτους δεν οφειλόταν σε εμβολιασμό.

Αντίστοιχα, και ο αρμόδιος θεσμός φαρμακοεπαγρύπνησης του Ηνωμένου Βασιλείου MHRA δήλωσε ότι δεν είχε λάβει καμιά αναφορά για θάνατο πιλότου σε χρονική σύνδεση με εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού. Ο θεσμός ανέφερε επίσης ότι, αντίθετα με τους ισχυρισμούς ορισμένων δημοσιευμάτων, δεν υπάρχει καμιά αντένδειξη για αεροπορικό ταξίδι στους εμβολιασμένους, ούτε σχετική σύνδεση με την επίμαχη παρενέργεια θρομβώσεων, κάτι που έχουμε σημειώσει και σε προηγούμενο άρθρο μας.

Η ομάδα του Snopes κατάφερε να ταυτοποιήσει τους 3 από τους 4 πιλότους. Επρόκειτο για τους Nicholas Synnott, Edward Brice-Bennett και Grant Mercer. Ο Synnott πέθανε τον Ιούνιο του 2021, έπειτα από μακροχρόνια πάλη με συστημική ζημιά που του είχε προκαλέσει η COVID-19, αφού ασθένησε αρχικά το Μάρτιο του 2020.

Ο Brice-Bennett πέθανε επίσης τον Ιούνιο του 2021, αφού βρέθηκε σε χώρο ορεινής ποδηλασίας με εσωτερική κοιλιακή αιμορραγία. Ο Mercer πέθανε το Μάιο του 2021, και ενώ οι συνθήκες θανάτου του δε δημοσιοποιήθηκαν, κοντινό του πρόσωπο δήλωσε στο Snopes ότι αδιαμφισβήτητα ο θάνατός του δεν είχε σχέση με εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού. Ευρύτερα, κανένα άτομο του περιβάλλοντος των 4 θανόντων δεν έχει αμφισβητήσει δημοσίως ότι ο θάνατός τους ήταν άσχετος με εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού”.

Συμπερασματικά, ο κ. Κούβελας μπορεί να λέει την άποψή του, εφόσον του δίνεται “βήμα” από τα ΜΜΕ, παρότι όσα ισχυρίζεται είναι τελείως αντίθετα με όσα αναφέρει η διεθνής επιστημονική κοινότητα, όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να διασπείρει ψέματα, ειδικά για ένα τόσο σημαντικό και ζωτικής σημασίας θέμα, όπως οι εμβολιασμοί… ο καθείς τα συμπεράσματα του!

