Δίκη Ζαφειρόπουλου: Για συμβόλαιο θανάτου κάνει λόγο η οικογένεια

Μια αποκαλυπτική διαδικτυακή συνομιλία του δολοφονημένου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου και ενός άνδρα με το ψευδώνυμο «vas»

παρουσίασε στο δικαστήριο ο γιος του ποινικολόγου.

Στο εδώλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κάθονται τρία άτομα, κρατούμενοι όλοι και κατηγορούμενοι ως μέλη της «μαφίας των φυλακών».

Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο γιος του δολοφονηθέντος δικηγόρου, Επαμεινώνδας Ζαφειρόπουλος, παρουσίασε για πρώτη φορά, διαδικτυακή συνομιλία μεταξύ του πατέρα του και ενός άνδρα με το ψευδώνυμο «vas», ο οποίος κατά την άποψη του είναι ο επιχειρηματίας Αριστείδης Φλώρος.

Από την επίμαχη συνομιλία αυτή-σύμφωνα με τον μάρτυρα- προκύπτει «απόπειρα εκβίασης του Φλώρου από γνωστό δικηγόρο των Αθηνών», ο οποίος εκπροσωπούσε τον επίσης δικηγόρο Γιώργο Αντωνόπουλο στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος ήταν εκ των δικηγόρων του Αρ. Φλώρου, στον οποίο είχε αποδοθεί ηθική αυτουργία στην απόπειρα δολοφονίας του Αντωνόπουλου.

Η επίμαχη συνομιλία που παρουσίασε ο γιος του Μιχ. Ζαφειρόπουλου έλαβε χώρα στις 20/7 και 24/7 του 2017 και έχει ως εξής:

«vas»: Hi, Μιχάλη. Πρέπει να ξέρω το συντομότερο δυνατό ότι αυτά που σου είπα ισχύουν από την άλλη πλευρά. Δες αν έχουμε νέα, as soon as possible

Μιχάλης: Ok

Στις 24/7/2017 λαμβάνει χώρα άλλη συνομιλία:

«vas»: Μου είπε η Καρολίνα. Ποιος από τους δύο είναι ο παραδόπιστος; Ο πιο μεγάλος σε ηλικία;

Μιχάλης: Ο πιο μεγάλος. Ο άλλος συμφωνεί με εσένα. Αύριο έχω ραντεβού με τον μεγάλο (σ.σ δικηγόρο).

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του ο μάρτυρας ανέφερε πως την επόμενη ημέρα πράγματι, ο πατέρας του είχε ραντεβού με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία κατέθεσε επίσης η σύζυγος του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, Βικτωρία Γριμάνη η οποία έκανε λόγο για σχέδιο δολοφονίας σε βάρος του συζύγου της καθώς και ο αδελφός του θύματος, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος μίλησε για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου σε βάρος του αδελφού του.

«Ο κατηγορούμενος πήγε αποφασισμένος να τον βγάλει από τη μέση. Δεν υπήρχε άλλη πρόθεση, πλην της εκτέλεσης», κατέθεσε ο μάρτυρας. Όπως μάλιστα εξήγησε ο αδελφός του είχε συμβουλεύσει τον Αριστείδη Φλώρο να μην υποκύψει σε εκβιασμό που δέχονταν για να δώσει 5 εκατ. ευρώ σε Αλβανούς κρατούμενους που τον είχαν εμπλέξει με καταθέσεις τους ως ηθικό αυτουργό στην απόπειρα δολοφονίας Αντωνόπουλου.

Κατά τον μάρτυρα, ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος ήταν έτσι το εμπόδιο στα σχέδια των εκβιαστών, καθώς δεν συναινούσε στην καταβολή των χρημάτων από τον εντολέα του.

«Το μήνυμα ήταν ένα και ξεκάθαρο προς τον Φλώρο: Δες τι έπαθε ο δικηγόρος σου και δώσε τα λεφτά. Εγώ αυτό πιστεύω», τόνισε ο Γρ. Ζαφειρόπουλος.

Αξιοσημείωτη ήταν όμως και η κατάθεση του πρώην αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού, Αντώνη Αραβαντινού ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο Αρ. Φλώρος εκβιαζόταν μέσα στις φυλακές από τον κατηγορούμενο Κλοντιάν Λεκοτσάι. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε μάλιστα σε συνάντηση που είχε στις φυλακές με τον Μιχ. Ζαφειρόπουλο, ο οποίος του είχε εκμυστηρευτεί πως ο πελάτης του κινδυνεύει πιο πολύ από του συναδέλφους του δικηγόρους παρά από τους Αλβανούς κρατούμενους. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 9 Οκτωβρίου.

