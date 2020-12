Δημοσκόπηση: Αρνητικοί στον εμβολιασμό 3 στους 10

Την υποψία ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ώστε να κερδηθεί το στοίχημα του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στη χώρα

καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει κόπωση έναντι των μέτρων, κάτι που «αντικατοπτρίζεται» και στους δείκτες της εξάπλωσης της πανδημίας, επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, τρεις στους δέκα πολίτες (29%) εμφανίζονται αρνητικοί στον εμβολιασμό, ενώ το 10% δηλώνει ότι η πανδημία του κορωνοϊού τους ανησυχεί λίγο, ή ελάχιστα.

Ειδικότερα, στην ερώτηση πόσο σας ανησυχεί η επιδημία του νέου κορωνοϊού στη χώρα μας, το 76% των ερωτηθέντων συνολικά απαντά πολύ (51%) και αρκετά (25%). Το 12% των ερωτώμενων απαντά μέτρια, ενώ 10% συνολικά απαντά λίγο ή ελάχιστα έως καθόλου (από 5%).

Όσον αφορά το αν θα εμβολιαστούν το 67% των ερωτώμενων συνολικά απαντά σίγουρα ναι (40%) ή μάλλον ναι (27%) έναντι 64% στην προηγούμενη σφυγμομέτρηση. Όμως 29% συνολικά απαντά όχι (15%) και μάλλον όχι (14%) στον εμβολιασμό, ενώ το 15% δηλώνει ότι δεν θα εμβολιαστεί ποτέ.

Αναφορικά με το πότε οι πολίτες προτίθενται να εμβολιαστούν το 57% συνολικά δηλώνει τους πρώτους μήνες, με το 36% να απαντά το συντομότερο δυνατό, ενώ το 21% μετά από 2 με 3 μήνες. Το 24% απαντά αρκετά αργότερα, ενώ ένα 15% δηλώνει ότι δεν προτίθεται να εμβολιαστεί ποτέ.

Εμβολιασμός και οικονομική κατάσταση

Το 52% όσων πολιτών δηλώνουν ότι έχουν άνετη ή πολύ οικονομική κατάσταση αναφέρουν ότι σίγουρα θα εμβολιαστούν, το 20% απαντά ότι μάλλον θα εμβολιαστεί, το 10% λέει μάλλον όχι, ενώ το 15% σίγουρα όχι.

Το 41% όσων δηλώνουν ότι έχουν μέτρια οικονομική κατάσταση αναφέρουν ότι σίγουρα θα εμβολιαστούν, το 30% απαντά ότι μάλλον θα εμβολιαστεί, το 15% δηλώνει μάλλον όχι ενώ το 10% σίγουρα όχι.

Το 29% ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι έχουν δύσκολη ή πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση αναφέρουν ότι σίγουρα θα εμβολιαστούν, το 28% απαντά ότι μάλλον θα εμβολιαστεί, το 18% δηλώνει μάλλον όχι ενώ το 20% σίγουρα όχι.

Δεν ικανοποιεί το click away

Εξάλλου, το 34% συνολικά των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι σίγουρα (13%) θα σκέφτονταν να χρησιμοποιήσουν το click away (προπαραγγελία και παραλαβή εκτός καταστήματος) ή μάλλον θα το χρησιμοποιούσαν (21%). Το 63% των ερωτώμενων απαντούν ότι μάλλον δεν θα χρησιμοποιήσουν την παράδοση εκτός (33%) ή σίγουρα δεν θα τη χρησιμοποιήσουν (30%).

Το 39% των ερωτώμενων στην περιφέρεια Αττικής δηλώνουν ότι θα σκέφτονταν σίγουρα ή μάλλον ναι να χρησιμοποιήσουν το click away, ενώ το 57% απαντά σίγουρα όχι ή μάλλον όχι.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα το 31% των πολιτών δηλώνουν ότι θα σκέφτονταν σίγουρα ή μάλλον ναι να χρησιμοποιήσουν την παράδοση εκτός, ενώ το 66% απαντά σίγουρα όχι ή μάλλον όχι.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας