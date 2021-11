Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην 36η «Philoxenia»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε και φέτος στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PΗΙLΟΧΕΝΙΑ” με δικό της πολυθεματικό περίπτερο

προωθώντας τον πολυδιάστατο τουριστικό χαρακτήρα των επτά Περιφερειακών της Ενοτήτων για όλες τις εποχές του χρόνου, καθώς και τα τοπικά προϊόντα.

Kατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της νέας τουριστικής καμπάνιας με τίτλο «DO SOMETHING GREAT.», καθώς και του νέου video προβολής της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο επιλέχθηκε από τον ΕΟΤ για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διαγωνιστική διαδικασία οπτικοακουστικών μέσων προβολής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν επίσης πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της περιοχής, όπως μεταξύ των άλλων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που παρείχε στο κοινό εικονική εμπειρία ξενάγησης, ο φορέας διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και το σωματείο με διακριτικό τίτλο «Η ωδή Αμφιπόλεως». Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν (B2B) συναντήσεις με τουριστικά γραφεία και tour operators της Ελληνικής και Διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη είχε θέμα «Οι κινηματογραφικές παραγωγές ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών» και προσέλκυσε πλήθος κόσμου. Σε αυτήν οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις κινηματογραφικές παραγωγές που υλοποιήθηκαν και πρόκειται να υλοποιηθούν στην Κεντρική Μακεδονία και στις άλλες Περιφέρειες, καθώς και στην ανταποδοτικότητα που προκύπτει από τις παραγωγές για την τοπική ανάπτυξη. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), ήταν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ έγιναν παρεμβάσεις από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ Παναγιώτη Κουάνη.

Η δεύτερη εκδήλωση είχε θέμα «Δημιουργία σήματος υπευθυνότητας – τοπικής ποιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία που είναι σε εξέλιξη και αποβλέπει στην καθιέρωση σήματος ποιότητας στους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού, με σκοπό την αναβάθμιση/πιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών.

«Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά, καθώς δημιουργήσαμε και προβάλλουμε το νέο brand name της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Do Something GREAT.” και τη νέα μας καμπάνια που βασίζεται στο καινούριο οπτικοακουστικό υλικό. Η προσέλκυση επενδύσεων από κινηματογραφικές, τηλεοπτικές, διαφημιστικές και άλλες οπτικοακουστικές παραγωγές στην Περιφέρεια αποτελεί μέγιστη τουριστική προβολή της περιοχής ως προορισμού και αυτό ακριβώς προβάλαμε στη διεθνή έκθεση PHILOXENIA με την παράλληλη εκδήλωση που πραγματοποιήσαμε», τόνισε ο Τομεάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος.

