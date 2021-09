Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή και πρόστιμο στον “αρνητή” πατέρα

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στον πατέρα-αρνητή από τη Θέρμη που προκάλεσε επεισόδιο ενώ

δεν είχε προσκομίσει το self test του παιδιού του στο σχολείο.

Ο ίδιος αρνήθηκε να καθίσει στο εδώλιο και απευθυνόμενος στην έδρα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης είπε πως δεν έχουν το δικαίωμα να τον δικάσουν.

O αρνητής πατέρας καλούσε τη διευθύντρια του σχολείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης, όπου φοιτάει ο γιος του, να πληρώσει συνολικά 2,7 εκατομμύρια ευρώ ως «πρόστιμο» για την «παραβατική της συμπεριφορά»

Απο την πλευρά της η διευθύντρια είπε πως ο κατηγορούμενος απειλούσε εκπαιδευτικούς αλλά και ότι απώθησε την ίδια. Πρόσθεσε μάλιστα πως την προηγούμενη εβδομάδα το παιδί πήγαινε κανονικά στο σχολείο με τεστ και μάσκα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και έργω εξύβριση.

Πρόστιμο 300 ευρώ

Ο 37χρονος πατέρας προσήλθε σήμερα το πρωί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης μετά από μήνυση της διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης, για επεισόδιο που προκάλεσε όταν δεν επετράπη στον γιο του να μπει στο σχολείο, καθώς δεν προσκόμισε την σχολική κάρτα με αρνητικό αποτέλεσμα self test.

Σταθερός στις… απόψεις του ο πατέρας προσήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο αρνούμενος να φορέσει μάσκα, παρά την υποχρεωτικότητα που ορίζει ο νόμος. Έτσι, ο 37χρονος αποβλήθηκε από τη δικαστική αίθουσα και του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας.

Ανησυχία για τα κρούσματα στα παιδιά

Την ίδια ώρα, εντείνεται η ανησυχία για τα αυξανόμενα κρούσματα στα παιδιά.

Στην Κόρινθο, έκλεισε και τρίτο τμήμα σε δημοτικό σχολείο, ενώ τα 49 έφτασαν τα κρούσματα στο 10ο δημοτικό σχολείο Νεάπολης-Συκεών που μετρά ήδη δύο κλειστά τμήματα.

Με το μοντέλο 50+1 να τίθεται υπό αμφισβήτηση, προβληματισμό προκαλεί καταγγελία καθηγητή στο LIVE NEWS πως μαθητές υποβάλλονται σε εικονικά self-test.

«Κάποιο παιδί είπε ότι εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα και δεν έχω κάνει και ποτέ self test, άρα αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, τα προηγούμενα self test που είχε φέρει τα αρνητικά αποτελέσματα, ήταν εικονικά. Είναι τελείως αναξιόπιστα και εμείς που είμαστε ειδικές κατηγορίες ή δεν ξέρω και εγώ τι, παρότι έχουμε κάνει εμβόλια, δεν ξέρουμε σε τι χώρο βρισκόμαστε. Έχουμε μέσα 22-24 μαθητές».

Αισιόδοξη παραμένει πάντως η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου για τα επίπεδα διασποράς στη σχολική κοινότητα που παραμένουν σε καλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εμβολιασμοί των εφήβων, καθώς περισσότεροι από 160.000 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου επέλεξαν να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους.

