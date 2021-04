Λινού, πρόταση: Και μοριακά τεστ σε μαθητές με αρνητικό self-test!

Για το άνοιγμα των σχολείων με δύο self test την εβδομάδα για μαθητές και καθηγητές, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Η κυρία Λινού έκανε λόγο για βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας από τα κρούσματα που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, τονίζοντας παράλληλα αν η μεθοδολογία των κατοίκων τεστ δεν έχει ψευδώς αρνητικά.

Επεσήμανε ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που βρέθηκαν θετικοί να μην κινδυνέψουν να γίνουν αντικείμενο ρατσισμού.

Σε ερώτηση αν θα μπορούσαν τα self test να αποτελέσουν έναν οδηγό για τo σταδιακό άνοιγμα της Εστίασης, αλλά και των μετακινήσεων από Νομό σε Νομό, πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας να πάρει ένα τυχαίο δείγμα από τα παιδιά που δήλωσαν αρνητικά και να επαναλάβει με μοριακό τεστ για να επιβεβαιωθεί ότι τα self test είναι αξιόπιστα.

Για το «κύμα» δυσπιστίας και τον φόβο που εκφράζει μερίδα πολιτών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εμβολίου της AstraZeneca, η κυρία Λινού τόνισε ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση από τον ΕΜΑ και την ίδια την φαρμακευτική εταιρεία.

