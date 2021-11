Νέα μέτρα από 6/11: Με self test τα παιδιά ως 17 ετών σε εστίαση και λιανεμπόριο

Νέες διευκρινίσεις για το πώς θα μπαίνουν τα ανεμβολίαστα παιδιά σε εστιατόρια και καφετέριες, λιανεμπόριο και κομμωτήρια

Ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι μετατρέπεται σε self test το υποχρεωτικό rapid test.

Νέα μέτρα ισχύουν από αύριο για όλους τους ανεμβολίαστους πολίτες, ωστόσο, στο παρά πέντε της ΚΥΑ, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε ότι τα παιδιά έως 17 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν self test για καφετέριες, εστιατόρια, λιανεμπόριο, κομμωτήρια, και όχι rapid test όπως θα ισχύει για όλους τους ανεμβολίαστους από 18 ετών και άνω.

«Θα ήταν υπέρμετρη αδικία» τόνισε ο κ. Πλεύρης στον ΑΝΤ1, ειδικά για τα παιδιά 0-12 ετών που δεν έχουν τη δυνατότητα εμβολιασμού. Ξεκαθάρισε δε ότι το παραπάνω θα ισχύει για όλους τους ανεμβολίαστους κάτω των 18 ετών στους μικτούς χώρους, καθώς στους αμιγείς θα συνεχίσει να απαγορεύεται η είσοδος.

Για την επάρκεια των εμβολίων, ο υπουργός Υγείας επισήμανε πως όσοι θέλουν «αύριο το πρωί να κάνουν εμβόλιο και τρίτη δόση έχουμε επάρκεια». Ρωτήθηκε δε για το τι θα γίνει με όσους πολίτες έχουν νοσήσει με self test και δεν έχουν καταγραφεί. «Είναι ένα βασικό πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να πιστοποιηθεί» σχολίασε ο κ. Πλεύρης, εξηγώντας ότι «υπάρχει κόλλημα στην πλατφόρμα με όσους έχουν νοσήσει», ωστόσο δεσμεύτηκε ότι «προωθούμε ρύθμιση».

Τέλος, για την ημερομηνία λήξης των πιστοποιητικών εμβολιασμού, ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε ότι «συνεννοούμαστε με την Ευρώπη για να ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού με την τρίτη δόση που είναι απαραίτητη».

