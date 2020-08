Ο αστυνομικός Φώτης Θεοχάρης ανέβηκε στις Ελβετικές Άλπεις για να στηρίξει το έργο της ΕΛΕΠΑΠ

Ο αστυνομικός Φώτης Θεοχάρης ανέβηκε στις Ελβετικές Άλπεις-Swiss Alps για να συμβάλει στην υποστήριξη του έργου

της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας & Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)!

Μαζί με το τον Δημήτρη Πετράκη, μέλος του Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου ο Φώτης Θεοχάρης, όπως δηλώνει: “Σκεπτόμενος πως θα μπορούσα να κάνω ένα ιδιαίτερο και συνάμα μοναδικό εγχείρημα ώστε να εμπνεύσω νέους ανθρώπους να κάνουν μεγάλα όνειρα, να κυνηγήσουν τα πάθη τους και να ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ζωή τους, ήρθε η σκέψη να ανέβω τα Κυριότερα Ελληνικά Βουνά της Ελλάδας σύμφωνα με τον γεωφυσικό χάρτη της Αnavasi-Ανάβαση προσδιόρισα τα βουνά, πάνω από τα 1500μ έως 2918μ.

Το εγχείρημα αυτό το αφιερώνω στον Οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού-The Smile of the Child με σκοπό να μεταφέρω το μήνυμα, από κορυφή σε κορυφή, ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει με ασφάλεια και υγεία μέσα από την άθληση.

Και σας ζητώ να στηρίξετε Το Χαμόγελο του Παιδιού-The Smile of the Child μέσω της ιστοσελίδας > https://www.hamogelo.gr/gr/el/stirikste-mas/



Πρόκειται για ένα εθνικό εγχείρημα που για πρώτη φορά λαμβάνει χώρα.

Υποστηρικτές του Project Smile Climb είναι η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, Αnavasi/Ανάβαση”.

Εταιρίες που θέλουν γίνουν υποστηρικτές του εγχειρήματος μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω της σελίδας Fotis Theocharis.



Η λίστα με τα Βουνά είναι:

Όλυμπος 2918μ

Σμόλικας 2631μ

Βόρας 2524μ

Γράμμος 2521μ

Γκιώνα 2508μ

Τύμφη 2499μ… “Η σκληρή δουλειά, η υπομονή και η επιμονή στους στόχους ανταμείβονται!

Βήματα στο βουνό=Βήματα Ζωής για τα Γενναία Παιδιά”!

Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937. Σήμερα λειτουργεί σε άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, σε 6 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο).

Ο οργανισμός σήμερα υποδέχεται βρέφη, παιδιά και ενήλικες, και τους προσφέρει θεραπευτικά προγράμματα, εκπαίδευση και ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα πλαισιώνει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειές τους.

