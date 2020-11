Ο μαθητικός καλλιτεχνικός διαγωνισμός της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Θεσσαλονίκης ξεκίνησε!

Ο μεγάλος μαθητικός καλλιτεχνικός διαγωνισμός της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Θεσσαλονίκης ξεκίνησε!

Όλοι εμείς οι μαθητές το τελευταίο διάστημα δώσαμε μεγάλους αγώνες ώστε τα σχολεία μας να είναι είναι ασφαλή και να μας παρέχουν ολοκληρωμένη μόρφωση! Τα αιτήματά μας αποδείχθηκαν δίκαια και ρεαλιστικά!

Παρά τις συνθήκες του lockdown και της καραντίνας εμείς θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε ένα σχολείο που θα μας μορφώνει πραγματικά, που θα είναι πραγματικά ασφαλές, με όλα τα μέτρα προστασίας εν καιρώ πανδημίας! Ένα σχολείο που θα παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση σε όλους τους μαθητές!

Για αυτό καλούμε όλα τα 5μελή και τα 15μελή να δηλώσουν συμμετοχή στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό και να γνωστοποιήσουμε και με άλλους τρόπους τα αιτήματά μας! Όλοι έχουμε κλίσεις και ταλέντα, όπως η ζωγραφική, ο χορός, το βίντεο και πολλές άλλες ιδέες που μπορείτε να στείλετε στη σελίδα μας στο Instagram (mathites_thessaloniki)!

Ο αγώνας μας μπορεί να έχει και τέτοιες μορφές!

ΥΓ. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν μαθήματα γραφιστικής μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη σελίδα μας! Τα μαθήματα ξεκινούν από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Μπορούν να μπουν στο εξής link Μέσω Zoom:

