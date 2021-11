Σέρρες: Κινδυνεύουν με αφαίρεση επιμέλειας οι γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

Ακόμη και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας των ανήλικων τέκνων τους είναι δυνατόν να βρεθούν αντιμέτωποι οι γονείς από την Αλιστράτη Σερρών

που αρνούνται να στείλουν τα τέσσερα παιδιά τους στο σχολείο, επειδή διαφωνούν με τα μέτρα προστασίας των self test και της μάσκας που είναι υποχρεωτικά για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση, το παραπάνω μέτρο μπορεί να διαταχθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση ή αδυναμία των γονιών να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και επιπλέον διακριβωθεί ότι επίκειται κίνδυνος για τη σωματική ή ψυχική υγεία των τέκνων. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών έδωσε εντολή να διεξαχθεί κοινωνική έρευνα στην οικία της οικογένειας προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες ασκείται η μέριμνα/επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς.

Η έρευνα ανατέθηκε σε δημόσια κοινωνική υπηρεσία με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και τα συμπεράσματά της θα προσκομιστούν στην Εισαγγελία για να αποφανθεί για το τι μέλλει γενέσθαι.

Η εισαγγελική Αρχή μπορεί να αποφασίσει κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέτρο, σημειώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ίδιες εισαγγελικές πηγές, και προσθέτουν ότι δεν αποκλείεται να ερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες εις βάρος των γονιών.

Η υπόθεση είδε το προηγούμενο 24ωρο το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας Σερρών. Όπως έγινε γνωστό, τα τέσσερα ανήλικα παιδιά, που φοιτούν σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, δεν προσέρχονται στα μαθήματά τους από την αρχή του σχολικού έτους, καθώς οι γονείς τους διαφωνούν με τα μέτρα στα σχολεία.

Ανένδοτοι οι γονείς

Στο μεταξύ οι γονείς της πολύτεκνης οικογένειας στις Σέρρες, είναι ανένδοτοι σε ό,τι αφορά την παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο λόγω της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και των self test.

Ο 37χρονος πατέρας θεωρεί ότι παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ για τη χρήσης μάσκας δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Άλλωστε όταν τα παιδιά φοράνε μάσκες στερούνται οξυγόνου».

Γι’ αυτό τον λόγο, όπως υποστήριξε, έχει προχωρήσει και σε μηνύσεις κατά της σχολικής κοινότητας. Τα τέσσερα αδέλφια, μαθητές δύο του Δημοτικού και δύο του Γυμνασίου, στην Αλιστράτη Σερρών δεν έχουν πάει σχολείο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι και σήμερα.

Ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Σερρών, Στέλιος Ρίζος μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών είπε, ότι ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς, ότι τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το μάθημα με αρκετές επιστολές από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και σήμερα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία ανταπόκριση.

«Δεν πρόκειται να στείλω τα παιδιά μου στο σχολείο»

Η μητέρα των παιδιών, Χριστίνα Καρακούση, σε δηλώσεις της στο newsbomb.gr εμφανίστηκε αποφασισμένη να μην στείλει τα παιδιά της στο σχολείο μέχρι τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί κατά του κορωνοϊού να καταργηθούν.

«Από πέρσι ήμουν αρνητική με αυτά τα μέτρα. Δεν συναινώ σε καμία ιατρική πράξη ούτε όσον αφορά σε εμένα, ούτε όσον αφορά στα παιδιά μου. Ούτε self test, ούτε μάσκες. Ερχόντουσαν τα παιδιά σπίτι και ήταν γεμάτα σπυράκια από τις μάσκες. Δεν το άντεχαν άλλο αυτό. Με αυτά τα μέτρα παραβιάζεται το Σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανέφερε.

Στη συνέχεια η κυρία Καρακούση σημείωσε πως έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος διευθυντών και καθηγητών για αυτή την κατάσταση προσθέτοντας πως έχει απευθυνθεί και στον εισαγγελέα.

«Ένας από τους καθηγητές έκανε επίθεση σε ένα από τα παιδιά μου και είπε ότι αν δεν φορέσεις μάσκα οι γονείς σου θα καταλήξουν φυλακή. Έχουν ήδη μηνυθεί διευθυντές και καθηγητές και έχω κάνει καταγγελία και στον εισαγγελέα. Μιλάμε για παραβίαση του Συντάγματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει κορωνοϊό. Υπάρχει αλλά δεν είναι αυτό που λένε, είναι μία γρίπη.

