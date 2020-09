Στο ΦΕΚ η απόφαση για τις περιοχές που ισχύει ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση “Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις

και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας” και ισχύει από σήμερα μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση, εντός των ορίων α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κέρκυρας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Λέσβου και Ημαθίας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Ζακύνθου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου τίθεται ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως εάν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με αυτές τις τελετές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων.

Στο όριο του πρώτου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό υποστήριξης αυτών των εκδηλώσεων.

Το όριο των 50 ατόμων δεν αφορά στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις εκδηλώσεις ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής) και τις υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

Σε περίπτωση παράβασης, στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις πρόστιμο 3.000 έως 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες.

Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας και Καρδίτσας και γ) των Δήμων Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου απαγορεύεται από τις 12:00 έως τις 5:00 της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών) /ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών) /ΚΑΔ 93.29.19.01. Επιτρέπεται, όμως, η διανομή προϊόντων (delivery), οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) τηρουμένης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών, καθώς και drive-through και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας.

Η απόφαση αφορά και τις όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Σε περίπτωση παράβασης, το διοικητικό πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας μέχρι και 20 ημέρες.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού και για την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας από σήμερα μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου 2020 για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Η απόφαση εφαρμόζεται εντός των ορίων: α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας, Κιλκίς και Τρικάλων και β) του Δήμου Μυκόνου.

Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Στις παραπάνω περιοχές η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 5.00 π.μ. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Οι δραστηριότητες επιτρέπονται μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery), για τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) τηρουμένης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών, καθώς και drive-through και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας.

Η απόφαση καταλαμβάνει και τις όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων είναι 4 άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα 6 άτομα.

Aναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων αγορών αλλά επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών ως ακολούθως:

α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας μέχρι και 20 ημερολογιακές ημέρες. Στα φυσικά πρόσωπα για κάθε παράβαση το διοικητικό πρόστιμο είναι 150 ευρώ.

Αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης αγαθών

Η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ, κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αναστέλλεται από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους αυτόματους πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών.

Επιτρέπονται οι εργασίες προετοιμασίας, παραγωγής και συντήρησης από το προσωπικό εργασίας των επιχειρήσεων όταν είναι κλειστές και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της νομοθεσίας επιβάλλεται για κάθε παράβαση, πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού. Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που οργανώνουν εκδηλώσεις διασκέδασης, κατά παράβαση της απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Υποχρέωση χρήσης μάσκας

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Από την υποχρέωση εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

