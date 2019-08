Πιγκουίνος – γίγας: Στο μέγεθος ανθρώπου το απολίθωμα που ανακαλύφθηκε στη Νέα Ζηλανδία

Ένας γιγαντιαίος πιγκουίνος που ονομάστηκε ονομάστηκε «πιγκουίνος- τέρας», με ύψος ανάλογο με αυτό του ανθρώπου

ανακαλύφθηκε από ομάδα επιστημόνων στη Νέα Ζηλανδία.

Ομάδα ερευνητών από το Μουσείο του Κάντερμπερι, ανακάλυψε τον «Crossvallia waiparensis» μετά τη μελέτη απολιθωμάτων στη Γουαϊπάρα, κοντά στο Kράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας. Ο τεράστιος πιγκουίνος, με ύψος 1,6 μέτρα, είναι το τελευταίο μέλος της εξαφανισμένης πανίδας της Νέας Ζηλανδίας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, παπαγάλους, αετούς, νυχτερίδες και το μόα, ένα πουλί ύψους 3,6 μέτρων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το βάρος του συγκεκριμένου πιγκουίνου κυμαινόταν μεταξύ 70 και 80 κιλών, με το μέσο βάρος του ανθρώπου να είναι 62 κιλά, σύμφωνα με έρευνα του BMC Public Health. Έζησε στην Παλαιόκαινο Εποχή, 66 με 56 εκατομμύρια χρόνια πριν και θεωρείται το αρχαιότερο είδος πιγκουίνου στον κόσμο, μέχρι στιγμής. Το μεγαλύτερο είδος της σημερινής εποχής, ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος, μπορεί να φτάσει τα 1,2 μέτρα.

Τα κόκαλα του πιγκουίνου ανακαλύφθηκαν από την ερασιτέχνιδα παλαιοντολόγο, Λέι Λάβ, το 2018 και ταυτοποιήθηκαν ως απολιθώματα, τα οποία ανέλυσαν οι επιστημονες του Μουσείου Κάντερμπερι και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Σέκενμπεργκ, στη Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο κοντινότερος συγγενής του πιγκουίνου είναι ένα άλλο είδος που επίσης έζησε στην Παλαιόκαινο Εποχή, το Crossvallia unienwillia.

Με πληροφορίες από CNNi: A ‘monster penguin’ as big as a human once lived in New Zealand, by Jack Guy

