Γιατροί του Κόσμου: Σύγχρονα συστήματα για την παροχή ψυχοκοινωνικής βοήθειας

Οι ΓτΚ Ελλάδας αναδεικνύουν το ζήτημα της ψυχικής υγείας στην κοινότητα

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που έπληξαν την χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η εσωτερική κοινωνικό-οικονομική κρίση, η κρίση υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και πάνω από όλα η πρωτοφανής συνθήκη της πανδημίας, έχουν επιδεινώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην χώρα μας, σε μια εποχή που η ανάγκη και η ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες αυξάνει. Η προσβασιμότητα σε σύγχρονες και κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα παραμένει ελλιπής τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους πολίτες τρίτων χωρών, ενώ ο τρόπος λειτουργίας κρατικών και ιδιωτικών φορέων συχνά αποτυγχάνει να λάβει υπόψη του νέα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους.

Εκκινώντας από αυτές τις βασικές παραδοχές, οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αναδεικνύουν το ζήτημα της ψυχικής υγείας στην κοινότητα μέσω της στρατηγικής και της δράσης τους. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση εργάζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα -ήτοι παροχή υπηρεσιών, ανάπτυξη ικανοτήτων και υπεράσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων- με στόχο να αναδείξει την ευρύτερη διάσταση της υγείας: η ψυχική, φυσική και περιβαλλοντική υγεία συνιστούν διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, της ευημερίας δηλαδή του ανθρώπου, η οποία συν-καθορίζεται από κοινωνικούς προσδιοριστές και βεβαίως αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ πραγματοποίησαν πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση και ανανέωση των συστημάτων και των πρακτικών που εφαρμόζονται σχετικά με την ψυχική υγεία στην Ελλάδα σήμερα. Το πρόγραμμα περιέλαβε μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού οδηγού/υλικού και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Περισσότεροι από 170 συμμετέχοντες -ψυχολόγοι, διερμηνείς, κοινωνικοί διαμεσολαβητές, παιδαγωγοί, γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, υπεύθυνοι διαχείρισης δομών και προσωπικού, διαχειριστές προγραμμάτων και ειδικοί φροντιστές- προερχόμενοι από διαφορετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας έλαβαν μέρος σε έναν κύκλο έξι (6) διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργανώθηκαν μέσα στο Φεβρουάριο. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και των ΓτΚ-Ελλάδας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Το περιεχόμενό του είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ελλάδας και του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και προτείνει χρήσιμες συμβουλές ψυχολογικής υποστήριξης για οικογένειες, παιδιά, νέους και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Κατεβάστε σε PDF το ενημερωτικό φυλλάδιο σε Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά ή Φαρσί https://bit.ly/3b8ddTm

Το έργο «Informed MHPSS Systems and Processes» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης για την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ΓτΚ-Ελλάδας, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (European Programme for Integration and Migration, EPIM).

*Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 16 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία.

Συμπληρώνοντας 30 χρόνια συνεχούς δράσης το 2020, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία κ.α. Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.

