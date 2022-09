Εμβόλια κατά του καρκίνου εξαφάνισαν όγκους σε ποντίκια. Τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες έγινε γνωστό πως ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Tufts στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ ανέπτυξαν μια μέθοδο στόχευσης του καρκίνου

με ένα εμβόλιο mRNA που εξαλείφει τους όγκους και αποτρέπει την επανεμφάνισή τους, σε ποντίκια.

Το επίσης ενθαρρυντικό ήταν πως τα ποντίκια με μεταστατικό μελάνωμα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το εμβόλιο που στόχευε τους λεμφαδένες-το οποίο λειτουργεί περίπου όπως και τα εμβόλια κατά της Covid-19 της Pfizer και της Moderna για τον κορονοϊό-, παρουσίασαν σημαντική αναστολή των όγκων και 40% ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης, χωρίς μάλιστα να υπάρξει υποτροπή μακροπρόθεσμα. Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Τα νέα από το μέτωπο της έρευνας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς θεωρείται πως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα μπορούμε όχι μόνο να έχουμε εμβόλιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, αλλά ένα προσωποποιημένο εμβόλιο για κάθε ασθενή.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας mRNA (με πυροδότηση ανοσοποιητικής αντίδρασης έναντι του όγκου που ήδη υπάρχει και όχι η πρόληψη της δημιουργίας του) έχει ουσιαστικά ανοίξει νέους δρόμους και οι ερευνητές είναι αισιόδοξοι για την ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος του ασθενούς, ώστε να επιτεθεί στον καρκίνο, μέσω της έκφρασης νέου αντιγόνου.

Οι εξελίξεις δεν σταματούν εδώ. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ εντόπισαν έναν προηγουμένως άγνωστο μηχανισμό που ελέγχει την ανάπτυξη του όγκου σε καλλιεργημένα κύτταρα και ποντίκια. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να επιτρέψει τη μελλοντική ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, οι επιστήμονες του Γκέτεμποργκ περιέγραψαν την ανακάλυψή τους. Αφορά μια πρωτεΐνη που δεσμεύει γενετικό υλικό και, όπως φαίνεται, ελέγχει επίσης ιδιότητες που ρυθμίζουν την ανάπτυξη του όγκου. Η πρωτεΐνη- γνωστή ως HnRNPK-συνδέεται με mRNA, το οποίο κωδικοποιούν τα δύο γονίδια IER3 και IER3-AS1. Αυτά τα γονίδια είναι ιδιαίτερα ενεργά σε διάφορες μορφές καρκίνου. Με τη σύνδεση στο mRNA αυτών των γονιδίων, η πρωτεΐνη τα κρατά χωριστά.

Περισσότερες από 20 δοκιμές mRNA εμβολίων κατά του καρκίνου

Σε κλινικές δοκιμές εδώ και αρκετούς μήνες δοκιμάζονται εμβόλια θεραπείας mRNA σε άτομα με διάφορους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παγκρέατος, του καρκίνου του παχέος εντέρου και του μελανώματος. Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότερες από 20 δοκιμές mRNA εμβολίων κατά του καρκίνου. Ορισμένα εμβόλια αξιολογούνται σε συνδυασμό με φάρμακα που ενισχύουν την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού στους όγκους.

Σημειώνεται βέβαια πως πολύ πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι ερευνητές εργάζονταν πάνω στην τεχνολογία mRNA με σκοπό να βρουν ένα εμβόλιο για τον καρκίνο. Τα πράγματα όμως άλλαξαν σφόδρα όσον αφορά την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς λόγω του Covid οι επενδύσεις πάνω στην εν λόγω τεχνολογία πολλαπλασιάστηκαν.

Και δεν είναι μόνο ο καρκίνος. Όπως λένε οι ειδικοί, η τεχνολογία mRNA θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για τον έλεγχο της χοληστερίνης και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Όμως κανένα εμβόλιο δεν έχει εγκριθεί από για χρήση είτε μόνο του είτε με άλλες θεραπείες για τον καρκίνο. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι μεγάλο μέρος του mRNA καταλήγει στο ήπαρ, οπότε παραμένει ο κίνδυνος φλεγμονής και βλάβης του ήπατος. Η απόκριση θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική και μακροχρόνια εάν κατευθυνόταν στο λεμφικό σύστημα, όπου τα Β κύτταρα, τα Τ κύτταρα και άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος συγκεντρώνονταν για να καταπολεμούν τους ανεπιθύμητους εισβολείς.

Το mRNA είναι μια γενετική ακολουθία η οποία κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη που αποτελεί μέρος ενός ιού, βακτηρίου ή όγκου. Η κατασκευή του mRNA επιτυγχάνεται με μια σύνθεση του μορίου σε νανοσωματίδια λιπιδίων τα οποία προστατεύουν την δομή του RNA και βοηθούν την απορρόφησή τους από τα κύτταρα. Μόλις εισχωρήσει στα κύτταρά μας, η γενετική ακολουθία μεταφράζεται από τα ριβοσώματα και παράγει την επιθυμητή πρωτεΐνη. Αυτά τα πρωτεϊνικά μόρια διεγείρουν την προσαρμοστική ανοσοαπόκριση που διδάσκει στον οργανισμό πώς να αναγνωρίζει και να καταστρέφει τα αντίστοιχα παθογόνα ή καρκινικά κύτταρα.

Στην περίπτωση της θεραπείας για τον καρκίνο, στόχος είναι η δημιουργία κυτοκινών, μιας πρωτεϊνης που μπορεί να μειώσει και ακόμη και να εξαφανίσει τους καρκινικούς όγκους.

