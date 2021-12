Καρκινογόνος χημική ουσία σε 30 μάρκες αποσμητικών

Ανησυχητικά επίπεδα βενζολίου, μιας γνωστής χημικής ουσίας που προκαλεί καρκίνο, εντοπίστηκαν σε πάνω από τις μισές από τις 108 παρτίδες αντιιδρωτικών

και αποσμητικών σπρέι σώματος από 30 διαφορετικές μάρκες, όπως αποκαλύπτει έρευνα ανεξάρτητου εργαστηρίου που κατατέθηκε αυτόν τον μήνα στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ έχει θέσει ένα πολύ χαμηλότερο όριο -5 μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) – για την παρουσία βενζολίου στο πόσιμο νερό, έχοντας ως «στόχο 0 ppb για το πόσιμο, καθώς και σε νερά σε ποτάμια και λίμνες, επειδή το βενζόλιο μπορεί να προκαλέσει λευχαιμία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κολοσσός Procter & Gamble απέσυρε οικειοθελώς 17 διαφορετικούς τύπους αντιιδρωτικών Old Spice και Secret από τα ράφια.

Μια σειρά από άλλες μάρκες δεν έχουν ακόμη ανακληθεί, συμπεριλαμβανομένων παρτίδων των Tag, Sure, Equate, Suave, Right Guard και Brut, στα προϊόντα των οποίων είχαν εντοπιστεί επίπεδα βενζολίου ίσα ή περισσότερα από 2 μέρη ανά εκατομμύριο, δήλωσε ο David Light, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Valisure, του ανεξάρτητου εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις έρευνες και υπέβαλε την αναφορά.

Το CNN απευθύνθηκε σε όλες αυτές τις εταιρείες για απάντηση. Η Village Company, η οποία παρασκευάζει το Soft&Dri, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο. Η Unilever, προϊόν της οποίας είναι το Suave, απάντησε στο CNN με email: «Η Unilever λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλες τις ανησυχίες για την ασφάλεια και διεξάγει μεγάλη έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς της αναφοράς της Valisure σχετικά με δύο αντιιδρωτικά σπρέι Suave».

Το CNN δεν έλαβε απάντηση από τις υπόλοιπες εταιρείες, αλλά το Συμβούλιο Προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας (PCPC), ένωση του κλάδου που εκπροσωπεί 600 τέτοιες ετικέτες καταναλωτικών προϊόντων, ανέφερε σε δήλωσή του: «Το βενζόλιο δεν είναι σκόπιμα προστιθέμενο συστατικό σε προϊόντα σπρέι σώματος· ωστόσο, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), καθώς και οι παρασκευαστές προϊόντων, γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει σε τρόφιμα και φάρμακα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η PCPC και οι εταιρείες-μέλη της είναι σταθερά δεσμευμένες να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας με συστατικά που έχουν ελεγχθεί διεξοδικά ως προς την ασφάλειά τους και ακολουθούν τις απαιτήσεις του νόμου». Εταιρικά και ατομικά υπάρχει νομική ευθύνη να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα και τα συστατικά τους είναι ασφαλή για την προβλεπόμενη χρήση».

Πηγή: CNN

