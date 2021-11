Johnson & Johnson: Νέα σοβαρή παρενέργεια του εμβολίου

Το εμβόλιο της Johnson & Johnson για τον κορονοϊό είναι πιθανό να συνδέεται με έναν σπάνιο τύπο φλεγμονής στη σπονδυλική στήλη

ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Ο EMA διευκρινίζει πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αιτιακή σχέση.

Η σοβαρή νευρολογική πάθηση που ίσως συνδέεται με το σκεύασμα της Johnson & Johnson, ονομάζεται εγκάρσια μυελίτιδα και είναι μία φλεγμονή της σπονδυλικής στήλης που μπορεί να προκαλέσει αδυναμία και μούδιασμα των άκρων, ακράτεια και επεισόδια υπέρτασης.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, η συγκεκριμένη πάθηση είχε οδηγήσει στην προσωρινή διακοπή των αρχικών κλινικών δοκιμών τόσο για το εμβόλιο της J&J όσο και για το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο βασίζεται στην ίδια τεχνολογία ιικού φορέα.

Check out our latest updates on the safety of all #COVID19vaccines authorised in the 🇪🇺:

-Comirnaty: https://t.co/VDp12htR3T

-COVID-19 Vaccine Janssen: https://t.co/t3ZPsHnspr

-Spikevax: https://t.co/2a69mjpWHb

-Vaxzevria: https://t.co/0gm3bwZ2wr#SafetyOfVaccines pic.twitter.com/M5oI6PoSmE

-EU Medicines Agency (@EMA_News) November 11, 2021

H ανακοίνωση για πιθανή σχέση της πάθησης με το εμβόλιο της J&J περιλαμβάνεται στην τελευταία ενημέρωση του ΕΜΑ για την ασφάλεια όλων των εμβολίων Covid-19.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για πιθανή σχέση ανάμεσα στα εμβόλια mRNA και σπάνια κρούσματα πολυσυστημικού φλεγμονώδους συνδρόμου.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας