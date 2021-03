Τέλος το «Battle of the couples», έρχεται το «The cage»

Σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης βρίσκεται ο Alpha μετά τα απογοητευτικά ποσοστά τηλεθέασης του «Battle of the couples»

που συμπαρασύρουν τον μέσο όρο του σταθμού κάτω από το 10%. Μετά και τη σοκαριστική επίδοση του 2,3% την περασμένη Παρασκευή, ο Alpha αποφάσισε να τραβήξει την πρίζα και να διακόψει άρον άρον το συγκεκριμένο ριάλιτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα του «Battle of the couples» ολοκληρώνονται στις 23 Μαρτίου, με γερό «κούρεμα» στο έπαθλο για το νικητήριο ζευγάρι, που προβλεπόταν να είναι «έως 100.000 ευρώ». Τώρα θα δοθεί το χαμηλότερο ποσό που προβλέπει ως πλαφόν η «βίβλος» του παιχνιδιού. Το ριάλιτι εξορίστηκε στη late night ζώνη του Σαββάτου, ενώ η μετάδοσή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο. Την ίδια στιγμή, «τρέχει» η προετοιμασία για το «The cage», το νέο τηλεπαιχνίδι-σόου με τον Χρήστο Φερεντίνο. Παρότι υπήρξαν φήμες για αναβολή του για την προσεχή σεζόν, το «Κλουβί» προορίζεται να ενταχθεί σύντομα στο πρόγραμμα του Alpha για να ενισχύσει την prime time του Σαββάτου. Το πλατό έχει βρεθεί, το σκηνικό κατασκευάζεται και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.

Πηγή: Reallife

Μοιραστείτε με τους φίλους σας