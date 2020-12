Ετεοκλής Παύλου: Η συγκλονιστική πόζα της κόρης του με το πρόσθετο μέλος του!

Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και μετά την εξομολόγησή του στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα

ο Ετεοκλής Παύλου έστειλε ένα τρανταχτό μήνυμα προς όλους με μία δυνατή εικόνα.

Ο αθλητής και σύζυγος της Ελένης Χατζίδου δημοσίευσε το πρόσθετο πόδι του να το κρατά η ενός έτους κορούλα του, Μελίτα.

Μέσω αυτής της εικόνας ο Ετεοκλής Παύλου κατάφερε να συγκινήσει ολόκληρο το διαδίκτυο και να ευαισθητοποιήσει τους πάντες και να υπογραμμίζει ότι η αναπηρία δεν είναι ανικανότητα.

«I choose not to place “DIS”, in my ability.“3/12 Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας” #worlddisabilityday», έγραψε χαρακτηριστικά κάτω από τη φωτογραφία του.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους:

Μοιραστείτε με τους φίλους σας