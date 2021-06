Λουκάς Νομικός: Ο εφοπλιστής κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την κόρη του, που ήταν στο The Voice

Κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την κόρη του Μυρτάλη, ο εφοπλιστής Λουκάς Νομικός η οποία αφορούσε τη μηνιαία διατροφή

για τις σπουδές της σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Στις 15 Απριλίου του 2021 το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά αποφάσισε ότι ο Λουκάς Νομικός δεν είναι υποχρεωμένος πια να πληρώνει τη μηνιαία διατροφή ύψους 5277 ευρώ, γιατί με τα στοιχεία που προσκόμισε στο Δικαστήριο απέδειξε αυτό το οποίο έλεγε εξ’ αρχής, ότι η ενήλικη κόρη του δεν ήθελε τα χρήματα για τις σπουδές της στην Αμερική, όπως εκείνη ισχυριζόταν, αλλά για να ζει υπερπολυτελή βίο με τα χρήματα του πατέρα της.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά η Μυρτάλη Νομικού τον Οκτώβριο του 2015 πήγε στην Αγγλία με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών της Λουκά και Υβόννη προκειμένου να σπουδάσει στην δραματική σχολή EAST15 του Πανεπιστημίου του Essex. Μετά από ένα χρόνο σπουδών και πριν τις ολοκληρώσει μετέβη με τη συναίνεση του πατέρα της και την πλήρη κάλυψη των εξόδων της από αυτόν στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών και γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο American Musical and Dramatic Academy όπου ολοκλήρωσε δυο έτη σπουδών με αντικείμενο το μιούζικαλ, αποφοιτώντας στις 25 Μαΐου 2018.

Τότε η Μυρτάλη εξέφρασε την επιθυμία να ξεκινήσει νέο κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο New School της Νέας Υόρκης για την απόκτηση πτυχίου μπάτσελορ διάρκεια δύο ετών με το κόστος των διδάκτρων να φθάνουν τα 18.525 δολάρια για το χειμερινό εξάμηνο του 2018 και 15 309 δολάρια για το εαρινό εξάμηνο του 2019. Μάλιστα είχε και υποτροφία 2500 δολαρίων που της χορηγήθηκε με τη εγγραφή της που σημαίνει ότι αντί για 18525 δολάρια στο πρώτο εξάμηνο θα έδινε 16025 δολάρια.

Ωστόσο αυτή η κίνησή της βρήκε αντίθετο τον πατέρα της ο οποίος επικαλούμενος οικονομική αδυναμία να καλύψει τη σχετική δαπάνη για τις περαιτέρω σπουδές της αρνήθηκε να την χρηματοδοτήσει. Η Μυρτάλη, σύμφωνα με τα δικόγραφα της υπόθεσης, προχώρησε στην εγγραφή στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο τον Ιούνιο του 2018 και στις 9 Αυγούστου του ίδιου έτους κατέβαλε το ποσό των 4061 δολαρίων το οποίο απαιτούνταν για την εγγραφή της.

Λόγω του ότι ο πατέρας της Λουκάς Νομικός επικαλέστηκε αδυναμία να καλύψει τις σχετικές δαπάνες καθώς και να δώσει επιπλέον χρήματα για τη διαβίωση της Μυρτάλης στη Νέα Υόρκη, η κόρη του προσέφυγε στις 25 Ιουλίου του 2018 στα Δικαστήρια και ζητούσε να της επιδικαστεί προσωρινά ανάλογη διατροφή λόγω της αδυναμίας της να διατρέφει τον εαυτό της συνέπεια των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο New School, αφού δεν μπορούσε να εργαστεί όπως ισχυριζόταν. Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά μέτρα της Μυρτάλης κατά του πατέρα της συζητήθηκαν και το Δικαστήριο αποφάσισε ο επιχειρηματίας να «προκαταβάλλει σε αυτήν προσωρινά ως συνεισφορά του στην ανάλογη διατροφή της, το ποσό των 3866 ευρώ τον μήνα για το χρονικό διάστημα από την επίδοση των αιτήσεων και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης αγωγής». Το ποσό των 3866 ευρώ αυξήθηκε σε 5277 ευρώ μιας και η Μυρτάλη επικαλέστηκε εκ νέου αύξηση στα δίδακτρα του Πανεπιστημίου.

Η δικηγόρος Κατερίνα Γιαμπούρανη, η οποία χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό του Λουκά Νομικού, προσκόμισε στο Δικαστήριο στοιχεία που αποκάλυπταν ότι κατά το επίδικο χρονικό διάστημα η Μυρτάλη Νομικού δεν αποδείκνυε με έγγραφα, την φοίτησή της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αλλά ούτε και την παρουσία της στην Αμερική αλλά βρισκόταν στην Ελλάδα και μάλιστα συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό The Voice. Ο Λουκάς Νομικός ισχυρίστηκε επίσης ότι η Μυρτάλη «έχει διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του, έχοντας να επικοινωνήσει με τον πατέρα της για τρία χρόνια, παρά τις παρακλήσεις του, και επιδεικνύει προς αυτόν απαξιωτική περιφρονητική και αχάριστη συμπεριφορά, εκδηλώνοντας έλλειψη σεβασμού, αγάπης και απώλειας κάθε είδους συναισθήματος προς αυτόν με μοναδικό σκοπό την οικονομική του εκμετάλλευση και δηλώνοντας ότι επιθυμεί μόνο τα χρήματά του, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το πρόσωπό του, την υγεία, την εργασία και την καθημερινότητά του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης άλλαξε το επώνυμό της και χρησιμοποιεί το επώνυμο της μητέρας της, έχει καταστρώσει σχέδιο ολοκληρωτικής καταστροφής του καταθέτοντας ψεύδη εναντίον του στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης της μητέρας της με αυτόν, έχει ασκήσει εναντίον του ψευδείς αγωγές αποζημίωσης και έχει επιβάλλει σε βάρος του καταχρηστικές κατασχέσεις, τον εξαπατά με τα χρήματα της διατροφής προκειμένου να πλουτίσει σε βάρος του, τον εξυβρίζει καθόσον τον έχει αποκαλέσει πρόσωπο με διαταραγμένη προσωπικότητα και χωρίς αντίληψη της πραγματικότητας…».

Η υπερασπιστική γραμμή του εφοπλιστή μέσω της δικηγόρου του, έπεισε το Δικαστήριο ότι η Μυρτάλη Νομικού δεν σπουδάζει, αλλά προτιμά να διάγει πολυτελή βίο με τα χρήματα που ελάμβανε ως διατροφή από τον πατέρα της. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά να αποφασίσει στις 15 Απριλίου 2021, ότι ο Λουκάς Νομικός δεν είναι πλέον αναγκασμένος να πληρώνει διατροφή στην ενήλικη κόρη του.

