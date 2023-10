Μάθιου Πέρι: Το αντίο στον “Τσάντλερ” από τα “Φιλαράκια”

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε πως ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα τζακούζι, στο σπίτι του.

Ο δημοφιλής ηθοποιός κατέγραψε τεράστια επιτυχία με τον ρόλο του ως Τσάντλερ στα «Φιλαράκια» (friends), το οποίο προβλήθηκε για αρκετές σεζόν.

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο Instagram αποχαιρέτησε τον ηθοποιό με μία ανάρτηση που αναφέρει το πόσο συγκλονισμένοι είναι:

«Είμαστε συντετριμμένοι καθώς μάθαμε το θάνατο του Matthew Perry. Ήταν (σ.σ ο Matthew Perry) ένα πραγματικό δώρο για όλους μας. Η καρδιά μας είναι με την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους τους φανς του» αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός της σειράς.

