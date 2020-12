ΜadClip: Οι τρυφερές ευχές στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της

Γενέθλια έχει σήμερα η σύντροφος του Madclip, Αρετή και ο γνωστός trapper, θέλησε να της εκφράσει την αγάπη του ποστάροντας κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

“Happy Birthday agapi m! I love you to death , thank you for making me a better man ! I wish you nothing but blessings , I love you ! Aretiiiiiiiiiiiiiii ❤️❤️” έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

