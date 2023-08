Πέθανε στα 57 του, ο Μπράιαν Ράνταλ, σύντροφος της Μπούλοκ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών άφησε ο επί χρόνια σύντροφος της Σάντρα Μπούλοκ, Μπράιαν Ράνταλ

ο οποίος έδινε μάχη με την ασθένεια ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Η Σάντρα Μπούλοκ συνάντησε για πρώτη φορά τον Μπράιαν (μοντέλο που έγινε φωτογράφος) το 2015, αφού φωτογράφισε τα γενέθλια του γιου της Louis. «Με μεγάλη λύπη μοιραζόμαστε ότι στις 5 Αυγούστου, ο Μπράιαν Ράνταλ πέθανε ειρηνικά μετά από μια μάχη τριών ετών με την ALS», δήλωσε η οικογένειά του στο PEOPLE.

«Ο Μπράιαν επέλεξε νωρίς να κρατήσει το ταξίδι του με το ALS ιδιωτικό και όσοι από εμάς τον φροντίσαμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τιμήσουμε το αίτημά του». Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στους ακούραστους γιατρούς που τον βοήθησαν με αυτή την ασθένεια, μαζί μας και στις εκπληκτικές νοσοκόμες που έγιναν συγκάτοικοί μας, θυσιάζοντας συχνά τις οικογένειές τους για να είναι μαζί μας», συνέχισε η δήλωση της οικογένειας.

«Αυτή τη στιγμή ζητάμε ιδιωτικότητα για να θρηνήσουμε και να συμφιλιωθούμε με την αδυναμία να αποχαιρετήσουμε τον Μπράιαν».

Η Σάντρα Μπούλοκ, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών (του Louis, 13 ετών, και της κόρης της Laila, 10), αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Ράνταλ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Δεκέμβριο του 2021 στο Red Table Talk.

«Βρήκα την αγάπη της ζωής μου. Μοιραζόμαστε τρία όμορφα παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ. Δεν θέλω να πω να το κάνετε όπως το κάνω εγώ, αλλά δεν χρειάζομαι χαρτί για να είμαι αφοσιωμένη σύντροφος και αφοσιωμένη μητέρα», είπε.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει θεραπεία για το ALS και η νόσος είναι θανατηφόρα, αλλά εξελίσσεται με διαφορετικές ταχύτητες στους ασθενείς.

Τα άτομα με ALS αναμένεται να ζήσουν δύο έως πέντε χρόνια μετά την πρώτη εκδήλωση των συμπτωμάτων, αν και το 10% των πασχόντων ζει τουλάχιστον 10 χρόνια.

