Σοκ με τον ξαφνικό θάνατο γνωστής ηθοποιού

Στα 59 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η Tawny Kitaen χωρίς ακόμη να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.



Η διάσημη ηθοποιός είχε γίνει ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό, με τον ρόλο της στη σειρά Ηρακλής.

Εκτός από τις ταινίες, η Kitaen ήταν επίσης γνωστή στον κόσμο της ροκ. Εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του ντεμπούτου άλμπουμ των RATT του metal συγκροτήματος και του άλμπουμ 1984 του Out of the Cellar.

Εμφανίστηκε, επίσης, στο μουσικό βίντεο της μπάντας Back for More

Η προσωπική ζωή της Tawny Kitaen έγινε πρωτοσέλιδο πολλές φορές. Το 1989 παντρεύτηκε τον frontman των Whitesnake, David Coverdale και χώρισαν δυο χρόνια μετά.

Αργότερα παντρεύτηκε τον σταρ του μπέιζμπολ, Chuck Finley, με τον οποίο απέκτησε δυο κόρες.

Όμως ούτε αυτός ο γάμος της πήγε καλά αφού ο σύζυγός της την κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός αθλητής είχε δηλώσει πως η ηθοποιός τον χτυπούσε στο πρόσωπο με τα τακούνια της.

Η τελευταία φορά που η Kitaen έκανε tweet ήταν την Παρασκευή 7 Μαΐου, για να ευχαριστήσει έναν θαυμαστή για ένα σχέδιο που της είχε αφιερώσει.

