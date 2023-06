Αυστραλία: Αμερικανός τουρίστας παίζει ξύλο με… καγκουρό!

Ένα απίθανο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητα και δείχνει ένα… καγκουρό να «τσακώνεται» με έναν Αμερικανό τουρίστα

σε ένα πάρκο άγριας ζωής στο Περθ της Αυστραλίας.

Το περιστατικό ξεκίνησε με το καγκουρό να ακολουθεί μια γυναίκα και ένα παιδί στο πάρκο Cohunu Koala στη Δυτική Αυστραλία. Ο άντρας επενέβη, μπήκε ανάμεσα στο καγκουρό και τη γυναίκα- και ακολούθησε ο τσακωμός, όπως αναφέρει η New York Post.

Το καγκουρό σηκώθηκε αμέσως στο ύψος του και άρχισε να χτυπά τον Αμερικανό με τα μπροστινά του πόδια και ξεκίνησε ο τσακωμός με χτυπήματα και από τις δύο πλευρές.

An American man has taken on a feisty kangaroo at a wildlife sanctuary at Byford in Perth’s south-east, managing to come out of the ordeal unscathed after a few hits were exchanged on both sides. 🦘 #9News pic.twitter.com/teZQv3gMWy

— 9News Perth (@9NewsPerth) June 13, 2023

Η τελευταία φωτογραφία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι πριν μπει στο νοσοκομείο

Λίγα λεπτά μετά τον τσακωμό, ένας νεότερος άνδρας μπήκε στην μέση και προσπάθησε να ηρεμήσει το κακγκουρό, με αποτέλεσμα να σταματήσει για λίγο την επίθεσή του. Αλλά η… κατάπαυση του πυρός δεν κράτησε πολύ. Οι δύο άντρες φαίνονται να απομακρύνονται από τον καβγά, αλλά το καγκουρό φαίνεται να συνεχίζει.

Κάποια στιγμή, και οι δύο άντρες κρατούσαν ένα από τα μπροστινά πόδια του καγκουρό, με αποτέλεσμα να ανέβει στη μυώδη ουρά του και να τους κλωτσά. Στη συνέχεια μια γυναίκα που φαίνεται να εργάζεται στο πάρκο εμφανίστηκε και επέπληξε το καγκουρό, δείχνοντάς το με ένα αυστηρό δάχτυλο. Το καγκουρό ηρέμησε και εγκατέλειψε τη μάχη.

Το βίντεο του περιστατικού κοινοποιήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο και συγκέντρωσε πλήθος σχολίων.

https://twitter.com/i/status/1668594324299194369

Μοιραστείτε με τους φίλους σας