Κινέζα ακροβάτισσα πέφτει στο κενό και σκοτώνεται την ώρα που εκτελούσε νούμερο με τον σύζυγό της

Μια Κινέζα ακροβάτισσα έχασε τη ζωή της, καθώς έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια παράστασης με τον σύζυγό της.

Το βίντεο που τραβήχτηκε από το πλήθος στο χωριό Hougao, στην ανατολική επαρχία Anhui της Κίνας, δείχνει την 37χρονη ακροβάτισσα Sun Moumou, να κρέμεται από τον σύζυγό της -επίσης ακροβάτης- με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του. Στην συνέχεια της παράστασης, η γυναίκα χάνει τη λαβή της και πέφτει στο έδαφος από ύψος 10 μέτρων, βρίσκοντας έτσι τραγικό θάνατο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Mirror.

Ο σύζυγος της ακροβάτισσας, δήλωσε συντετριμμένος σε τοπικά μέσα: «Ήμασταν πάντα ευτυχισμένοι μαζί. Καθώς βρίσκομαι στην μέση μιας δύσκολης στιγμής και προσπαθώ να αντιμετωπίσω τι μου έχει συμβεί, δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα αυτή την ώρα».

Το μέσο ενημέρωσης The Paper αναφέρει ότι η εκλιπούσα ακροβάτισσα αφήνει πίσω της δύο παιδιά, έναν γιο και μια κόρη, μετά το τραγικό συμβάν. Η 37χρονη και ο σύζυγός της ήταν έμπειροι καλλιτέχνες που εργάζονταν μαζί για πολλά χρόνια και είχαν εκτελέσει εκατοντάδες νούμερα. Ομως, όπως αναφέρεται, δεν χρησιμοποιούσαν μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων τους, για να φαίνεται η παράσταση τους πιο εντυπωσιακή στο κοινό.

Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόμαξαν τους ανθρώπους στην Κίνα και πολλοί ζήτησαν βελτίωση των μέτρων ασφαλείας, για τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παραστάσεις.

Ο θίασος του ζευγαριού κατηγορήθηκε από το τοπικό Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού ότι δεν έλαβε έγκριση για να πραγματοποιήσει το κόλπο.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1

