Τέλος η Βίκυ Καγιά από το GNTM – Η επίσημη ανακοίνωση του Star

Η Βίκυ Καγιά μέχρι πρότινος αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του Greece’s Next Top Model. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης 15/4

το Star εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι η γνωστή παρουσιάστρια θα συνεχίσει για 6η σεζόν να παρουσιάζει το Shopping Star, ενώ θα είναι και η οικοδέσποινα του ανανεωμένου Dancing With The Stars.

«Η αγαπημένη παρουσιάστρια θα συνεχίσει να παρουσιάζει για 6η χρονιά το εξαιρετικά επιτυχημένο «Shopping Star», την καθημερινή συνήθεια που έγινε λατρεία, ενώ παράλληλα θα αναλάβει και την παρουσίαση του μοναδικού, χορευτικού διαγωνισμού «Dancing With The Stars», που έρχεται εντελώς ανανεωμένο στη συχνότητα του Star για τη σεζόν 2021-2022» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Προς το παρόν, αναπάντητο μένει το ποια θα την αντικαταστήσει στο Next Top Model!

