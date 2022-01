Πώς να βρείτε το smartphone σας σε περίπτωση απώλειάς του

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητας μας ώστε να είναι από τα ελάχιστα πράγματα που θα μας κάνουν να επιστρέψουμε στο σπίτι μας για να το πάρουμε σε περίπτωση που το ξεχάσαμε εκεί.

Η απώλεια του -είτε λόγω κλοπής είτε επειδή κάπου που το αφήσαμε και δεν μπορούμε να θυμηθούμε που είναι- είναι από τις περιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσει άγχος. Γιατί πολύ απλά το smartphone αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

Στο παρελθόν και πριν την έλευση των smartphones, σε περίπτωση απώλειας του κινητού τηλεφώνου μας, η πρώτη κίνηση ήταν να μπλοκάρουμε τη σύνδεση μας και στη συνέχεια αφού βγάλουμε νέα SIM κάρτα, να αγοράσουμε και ένα νέο κινητό τηλέφωνο. Διαδικασία που απαιτούσε χρόνο και υπήρχαν και ζητήματα, όπως το να δημιουργήσεις εκ νέου τον τηλεφωνικό κατάλογο σου.

Στην εποχή των smartphones, η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική. Από τη μία, εάν χρησιμοποιείς κάποια λύση cloud, μπορείς πολύ εύκολα να βρεις εκ νέου τα περισσότερα από τα δεδομένα και τα αρχεία σου. Όμως, το smartphone περιλαμβάνει και πολλά προσωπικά δεδομένα και αρχεία, τα οποία ουδείς θέλει να πέσουν στα χέρια κάποιου «κακόβουλου». Όπερ σημαίνει ότι καλό θα είναι να μπορέσεις να βρεις τη συσκευή σου ή έστω να μπλοκάρεις την πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές της.

Η λύση στο συγκεκριμένο θέμα είναι οι υπηρεσίες εντοπισμού συσκευών, που είναι διαθέσιμες από τους ίδιους τους κατασκευαστές. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διαχείρισης της συσκευής, δυνατότητα πολύ σημαντική όχι μόνο για έναν απλό χρήστη αλλά και για μία επιχείρηση που θέλει να προστατεύσει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα εταιρικό smartphone.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας τέτοιας εφαρμογής εντοπισμού Galaxy συσκευών είναι το Find My Mobile που είναι διαθέσιμο από τη Samsung για τις φορητές συσκευές της.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί, όπως είναι προφανές, να την έχει ενεργοποιήσει ο κάτοχος της συσκευής. Αυτό που προτείνεται είναι η ενεργοποίηση του Find My Mobile να είναι μία από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνετε όταν αποκτήσετε το νέο σας smartphone. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία “Find My Mobile”,

1) Πρέπει να έχετε ρυθμίσει το Samsung Account στη Galaxy συσκευή σας.

2) Πρέπει να αποδεχθείτε τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών τοποθεσίας σας από τη Google και να συμφωνήσετε με τους όρους και προϋποθέσεις Χρήσης ασύρματων δικτύων.

Τι μπορείτε, όμως, να κάνετε στην περίπτωση απώλειας της συσκευής σας αξιοποιώντας την εφαρμογή Find My Mobile και με προϋπόθεση πως είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο;

Εντοπισμός της συσκευής μου. Μπορείτε να εντοπίσετε την κατά προσέγγιση θέση και διαδρομή της χαμένης συσκευής σας. Επιπλέον, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή “Αποστολή τελευταίας θέσης” στις ρυθμίσεις, η τελευταία γνωστή θέση της συσκευής σας πριν την απενεργοποίησή της θα σταλεί στο διακομιστή για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε την τοποθεσία.

Κλείδωμα της οθόνης. Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη και το πλήκτρο ενεργοποίησης στη χαμένη συσκευή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όποιος/α έχει τη συσκευή στα χέρια του, δεν θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις εφαρμογές και στα αρχεία σας.

Κλήση της συσκευής μου. Εάν η συσκευή σας βρίσκεται κοντά, θα ηχήσει ο ήχος κλήσης για 1 λεπτό σε μέγιστη ένταση, για να σας βοηθήσει στην εύρεση της συσκευής. Εξαιρετικά χρήσιμο όταν απλά δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή σας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας δεδομένων. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας στο Samsung Cloud. Πολύ σημαντική δυνατότητα προκειμένου να ανακτήσετε τα δεδομένα και τα αρχεία σας.

Και αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η υπηρεσία προσφέρει επίσης τη δυνατότητα εντοπισμού ακόμη και αν μία συσκευή είναι εκτός σύνδεσης*. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Εύρεση εκτός σύνδεσης», το smartphone σας είναι ανιχνεύσιμο πάντα εφόσον είναι ενεργοποιημένο, ακόμη κι αν τα δεδομένα κινητού είναι ανενεργά. Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στις υπόλοιπες συσκευές σας, εφόσον ανήκουν στην οικογένεια Samsung Galaxy, οι οποίες λειτουργούν σαν «βοηθοί», αποστέλλοντας σήματα στον διακομιστή που μοιράζεται την τοποθεσία του χαμένου σας τηλεφώνου.

Μέσω της ίδιας υπηρεσίας μπορείτε να εντοπίσετε και άλλες συσκευές Galaxy, όπως είναι το Galaxy Watch και τα Earbud ακουστικά σας. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εύρεση εκτός σύνδεσης» στο tablet ή το τηλέφωνό σας και κάνετε τη συσκευή σας «βοηθό», μπορείτε να βρείτε το Galaxy Watch και τα Εarbud ακουστικά σας εύκολα, αν τα χάσετε. Σημειώνεται ότι οι συσκευές βοηθοί δεν υποδεικνύουν την ακριβή τοποθεσία της χαμένης συσκευής.

*Η λειτουργία Εύρεση εκτός σύνδεσης υποστηρίζεται προς το παρόν από τα smartphone και τα tablet της Galaxy με Android 8.0 τουλάχιστον, Samsung Galaxy το Watch4 και τα Samsung Galaxy Buds2. Θα προστεθούν επιπλέον συσκευές στο μέλλον. Η λειτουργία Εύρεση εκτός σύνδεσης για το Galaxy watch και τα earbud σας μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Galaxy Wearable. Οι ρυθμίσεις εύρεσης εκτός σύνδεσης του συνδεδεμένου τηλεφώνου ή tablet θα εφαρμοστούν επίσης στο Galaxy watch και τα earbud σας. Το χαμένο σας Galaxy watch ή τα earbud μπορούν να εντοπιστούν μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η εύρεση εκτός σύνδεσης ενώ ήταν συνδεδεμένα στην κινητή συσκευή σας. Μπορείτε να εντοπίσετε χαμένες συσκευές με χρήση της λειτουργίας Εύρεση SmartThings στην εφαρμογή SmartThings. Για να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση SmartThings, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κατά τόπους (μεταβείτε στη διαδρομή Ρυθμίσεις > Βιομετρικά στοιχεία και ασφάλεια>Εύρεση του κινητού μου). Για να κάνετε μια συσκευή «βοηθό», πρέπει να συμφωνήσετε με τη χρήση των πληροφοριών τοποθεσίας και τη Δήλωση Απορρήτου.

