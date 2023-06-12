Monday, 12 June, 2023
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Εκλογές 2023: Τα κόμματα που μετέχουν στις κάλπες της 25ης Ιουνίου

logosp 12/06/2023 Βουλευτικές εκλογές 2023, Εκλογές 2023

Εκλογές 2023: Όλα τα κόμματα που μετέχουν στις κάλπες της 25ης Ιουνίου

Με την απόφαση της Α1 Ολομέλειας του Πολιτικού Τμήματος στις εκλογές θα συμμετέχουν 26 κόμματα, 4 συνασπισμοί κομμάτων και 2 μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Αναλυτικά όλα τα κόμματα:

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΟΚΔΕ

ΚΚΕ (μ-λ)

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΩΝΗ  ΛΟΓΙΚΗΣ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΡΑ25

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΣΥΡΙΖΑ

ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

Μ-Λ ΚΚΕ

ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

ΟΑΚΚΕ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)

ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ

ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟ ΟΛΟΝ

Συνασπισμοί κομμάτων

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

Μεμονωμένοι ανεξάρτητοι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΘΥΤΗ 1978-ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ-UFO- USO EXTRATERRESTIALS-EINSTEIN- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

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