Εκλογές 2023: Τα κόμματα που μετέχουν στις κάλπες της 25ης Ιουνίου

Εκλογές 2023: Όλα τα κόμματα που μετέχουν στις κάλπες της 25ης Ιουνίου
Με την απόφαση της Α1 Ολομέλειας του Πολιτικού Τμήματος στις εκλογές θα συμμετέχουν 26 κόμματα, 4 συνασπισμοί κομμάτων και 2 μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.
Αναλυτικά όλα τα κόμματα:
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΟΚΔΕ
ΚΚΕ (μ-λ)
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΡΑ25
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Μ-Λ ΚΚΕ
ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
ΟΑΚΚΕ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)
ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟ ΟΛΟΝ
Συνασπισμοί κομμάτων
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Μεμονωμένοι ανεξάρτητοι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΘΥΤΗ 1978-ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ-UFO- USO EXTRATERRESTIALS-EINSTEIN- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ