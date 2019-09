ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι των Δικεφάλων

Τέσσερις μήνες μετά το ραντεβού τους στον τελικό του Κυπέλλου, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ (19:30, Novasports)

σε ένα ντέρμπι που δεν κρίνει τίτλο, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της Super League 1

Η σκυτάλη από το ντέρμπι αιωνίων (την περασμένη εβδομάδα) περνά στο ντέρμπι Δικεφάλων, που ανέκαθεν ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά ειδικά την τελευταία τριετία είναι κάτι περισσότερο από ένα μεγάλο ματς…

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πέρα από τις μάχες στη διεκδίκηση του τίτλου, συνέθεσαν το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου την τελευταία τριετία (κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου) με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί και τις τρεις φορές, ενώ οι δύο τελευταίες νίκες του σημειώθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο!

Κι όσο να’ ναι αυτές οι τρεις σερί ήττες είναι ένα… αγκάθιο για τους Ενωσίτες, οι οποίοι στον αντίποδα έχουν να λένε για το εκπληκτικό ρεκόρ που μετρούν με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ σε αγώνες πρωταθλήματος καθώς σε 64 ματς με γηπεδούχο την ΑΕΚ οι κιτρινόμαυροι έχουν 46 νίκες, 10 έχουν λήξει ισόπαλα και ο ΠΑΟΚ έχει μόλις 7 νίκες με την τελευταία να έχει σημειωθεί τη σεζόν 2011-2012!.

Μάλιστα αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι που οι Θεσσαλονικείς είχαν σκοράρει στο ΟΑΚΑ μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο όταν ο Μαουρίτσιο είχε δώσει το προβάδισμα για να διαμορφώσει το τελικό 1-1 ο Πόνσε.

Ο Μαουρίτσιο πάντως, ο οποίος την τελευταία διετία εμπλέκεται σχεδόν σε όλα τα γεγονότα που αφορούν τα ντέρμπι Δικεφάλων (αυτός ήταν ο παίκτης που υποδείχθηκε οφσάιντ στο επεισοδιακό προ διετίας ντέρμπι, αυτός αποβλήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου του 2018 κι αυτός πέτυχε το 0-1 πέρσι) επέστρεψε στην αποστολή του ΠΑΟΚ 6 μήνες μετά τη ρήξη χιαστού στην οποία υποβλήθηκε, αλλά οι πιθανότητες να παίξει έστω και ως αλλαγή είναι απειροελάχιστες, με τον Άμπελ Φερέιρα να έχει και τις απουσίες των Πέλκα, Μάτος.

Στην ΑΕΚ ο Νίκος Κωστένογλου δεν πρόλαβε να χαρεί για την επιστροφή του Νέλσον Ολιβέιρα, ο οποίος είναι στην αποστολή και είδε χθες τον Σιμόες να τίθεται νοκ άουτ λόγω ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο (μπήκε στην αποστολή για ψυχολογικούς λόγους) δημιουργώντας απρόσμενο πονοκέφαλο στον Έλληνα τεχνικό με τους Σιμάο, Γαλανόπουλο, Κρίστισιτς να διεκδικούν τις δύο θέσεις στον άξονα.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΚ:

Μπάρκας, Τσιντώτας, Αθανασιάδης, Μπακάκης, Λόπες, Οικονόμου, Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Χουλτ, Σβάρνας, Παουλίνιο, Κρίστιτσιτς, Σιμόες, Ζεράλδες, Μάνταλος, Σιμάο, Γαλανόπουλος, Βέρντε, Γιακουμάκης, Λιβάια, Ντέλετιτς, Αλμπάνης, Κλωναρίδης, Ολιβέιρα.

Στον ΠΑΟΚ αναμένεται να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια ο Ζίβκοβιτς αντί του ντεφορμέ Πασχαλάκη, αλλά είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και άλλες αλλαγές από τον Φερέιρα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Πασχαλάκη, Ζίβκοβιτς, Γιαννούλης, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίνγκασον, Μίσιτς, Μαουρίσιο, Εσίτι, Ντόουγκλας, Ελ Καντουρί, Λάμπρου, Μπίσεσβαρ, Ζαμπά, Λημνιός, Στοχ, Σφιντέρσκι, Άκπομ.

Η προϊστορία των αναμετρήσεων ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

1959-60 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-1

1960-61 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

1961-62 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 6-2

1962-63 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 5-1

1963-64 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-1

1964-65 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

1965-66 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 5-1

1966-67 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

1967-68 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

1968-69 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-1 (Καραϊσκάκη)

1969-70 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

1970-71 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

1971-72 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

1972-73 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

1973-74 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0

1974-75 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-1

1975-76 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0 (Πάτρα)

1976-77 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

1977-78 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

1978-79 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-2

1979-80 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-1

1980-81 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 4-0

1981-82 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-1

1982-83 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-3 (Κόρινθος)

1983-84 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 4-0

1984-85 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-2

1985-86 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0 (ΟΑΚΑ)

1986-87 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-2 (ΟΑΚΑ)

1987-88 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

1988-89 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0

1989-90 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-1

1990-91 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0

1991-92 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-1

1992-93 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-1

1993-94 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

1994-95 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 4-3

1995-96 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 4-0

1996-97 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-2

1997-98 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

1998-99 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

1999-00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

2000-01 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-2

2001-02 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 6-2

2002-03 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-4

2003-04 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-1

2004-05 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

2005-06 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-1

2006-07 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0

2007-08 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

2008-09 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

2008-09 (play off), ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-1

2009-10 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

2009-10 (play off), ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0

2010-11 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 4-0

2010-11 (play off) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 3-0

2011-12 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

2012-13 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0

2013-14 Η ΑΕΚ στη Γ’ Εθνική

2014-15 Η ΑΕΚ στη Football League

2015-16 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

2015-16 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (play off) 0-0

2016-17 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

2016-17 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (play off) 1-0

2017-18 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

2018-19 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-1

