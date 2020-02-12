ΕΠΣ Πέλλας-ΕΠΣ Γρεβενών, σήμερα για τις Κ12 και Κ14

Αγώνες των Μικτών διεξάγονται σήμερα, Τετάρτη 12-2-2020 (6η Αγωνιστική) με τις ομάδες της ΕΠΣ Πέλλας, να αγωνίζονται στα Γρεβενά
με τις αντίστοιχες της ΕΠΣ Γρεβενών.
Ώρες Έναρξης των αγώνων:
Κ-12: 12.30
Κ-14: 14.00
Διαιτητές: ΣΙΑΣ Α., ΠΡΑΧΑΛΗΣ Κ, ΣΑΚΚΟΣ Μ. (ΕΠΣ Κοζάνης)
Οι αποστολές των ομάδων
Κ-12:
1.ΜΗΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
3.ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
4.ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8.ΚΑΤΗΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
9.ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
10.ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11.ΚΙΟΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
12.ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
13.ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
14.ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
15.ΦΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΜΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ-14:
1. ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
4. ΚΑΛΑ ΝΤΕΝΙΣ
5. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .
7. ΣΚΟΠΕΤΣΙ ΝΤΑΝΙΕΛ
8. ΦΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ
9. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΜΗΤΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΑΞΙΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
17. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
18. ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ