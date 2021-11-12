ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 13 και 14/11/2021

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 13 και 14/11/2021 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.11.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.11.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 11.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018 – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ 11.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ