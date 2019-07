Ο Γιάννης Μιχαηλίδης στον ΠΑΟΚ, από την Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών

Γιάννης Μιχαηλίδης, ο νεαρός αμυντικός που ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και προέρχεται από την Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών

που μεταξύ άλλων έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές που έπαιξαν και παίζουν στην Α Εθνική όπως ο Δημήτρης Πέλκας (ΠΑΟΚ), ο Κώστας Δημητρίου (ΠΑΟΚ – Βασιλεία-Ελβετία), ο Θωμάς Τσίτας (Ηρακλής-ΑΕΚ), ο Στρέζος Γιώργος (ΠΑΟΚ – ΟΣΦΠ – ΟΦΗ), ο Γκαρακλίδης Θωμάς (Δόξα Δράμας), ο Πετρούσης Παναγιώτης (Αστέρας Τρίπολης – Κέρκυρα) και ο Τσιφτσής Αντώνης (Αστέρας Τρίπολης).

Το who is who του βενιαμίν του ΠΑΟΚ Γιάννη Μιχαηλίδη

Ένα από τα μεγαλύτερα project των τελευταίων ετών για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ο λόγος για τον Γιάννη Μιχαηλίδη ο οποίος κέρδισε θέση στην προετοιμασία.

Ο Αμπέλ Φερέιρα αποκάλυψε πως στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς θα υπάρχουν 3 νεαροί παίκτες (οι δύο πρώτοι, Γαϊτανίδης και Τσιγγάρας, βρέθηκαν στο Άπελντοορν και μάλιστα ο πρώτος «εκλεψε» τις εντυπώσεις) και ο τεχνικός του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό επιθετικό.



«Ο Γαϊτανίδης μου αποδεικνύει ότι αξίζει να είναι μέλος της ομάδας. Δεν είναι το γκολ που πέτυχε, αλλά η διάθεση που δείχνει, το πάθος και η μαχητικότητα του» σημείωσε ο Ίβηρας τεχνικός, ο οποίος έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον νεαρό Τσιγγάρα που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και εξαργύρωσε την συμμετοχή του στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.

Μιχαηλίδης, ο τρίτος της παρέας

Ο αριστεροπόδαρος στόπερ αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία καταγράφοντας 34 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, αλλά και στο UEFA Youth League, συμπληρώνοντας 3.015 λεπτά συμμετοχής με τον Δικέφαλο και σημειώνοντας και 3 γκολ. Μάλιστα το ένα ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Μιχαηλίδης είναι ένα σύγχρονο στόπερ και πολύτιμος για μία ομάδα οποία ξεκινάει την ανάπτυξη του παιχνιδιού της της από την άμυνα, μιας και έχει εξαιρετικές κοντινές και μακρινές μεταβιβάσεις.

Στο παιχνίδι της Κ19 του ΠΑΟΚ με την αντίστοιχη της Τότεναμ ο 19χρονος στόπερ κατέγραψε 6 μεγάλες μεταβιβάσεις πάνω από 30 μέτρα όπως δείχνει η στατιστική υπηρεσία.

Ο 19χρονος άσος είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και οι προσδοκίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι μεγάλες κάτι που αποδεικνύει και το ποστάρισμα του Γιώργου Σαββίδη μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις του νεαρού στόπερ.

Κοινή «ποδοσφαιρική» καταγωγή με τον Πέλκα

Ο Μιχαηλίδης βλέπει το γήπεδο από το 1.86 και στην αρχή της καριέρας του αγωνιζόταν ως «10αρι» και σκόραρε κατά ριπάς.

Οι προπονητές του είδαν τις πολύ καλές αμυντικές του τοποθετήσεις και τον μετατόπισαν σε θέση αμυντικού χαφ, ενώ στην συνέχεια γύρισε πιο πίσω και έγινε ο ιθύνων νους της αμυντικής λειτουργίας του «Δικεφάλου».

Ο νεαρός αμυντικός προέρχεται από την Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών, που έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές με καριέρα στον Δικέφαλο, όπως ο Δημήτρης Πέλκας.

Ο Μιχαϊλίδης αγωνίστηκε στην ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ, της οποίας έγινε φυσικός ηγέτης και αρχηγός.

Πρότυπο του είναι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος και ο Στέλιος Μαλεζάς, στους οποίους θέλει και να μοιάσει.

Metrosport.gr – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

