ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων υποδομών 17-18/12/2022

Πρόγραμμα αγώνων υποδομών 17-18/12/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 17.12.2022
K16 5η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 11.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΠΑΙΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 11.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ
K14 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 11.30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
K12 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 12.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K10 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 12.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 12.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 12.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΑ ΑΑΓ 10.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K8 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 12.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 12.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 12.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
K6 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 12.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.12.2022
K16 5η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 11.00 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
K14 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 11.30 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
K12 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 10.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
K10 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 10.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
K8 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 10.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ