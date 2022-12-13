Tuesday, 13 December, 2022
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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων υποδομών 17-18/12/2022

logosp 13/12/2022 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, Ποδόσφαιρο

Πρόγραμμα αγώνων υποδομών 17-18/12/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 17.12.2022

K16 5η αγωνιστική

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 11.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΠΑΙΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 11.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ

K14 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 11.30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

K12 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 12.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

K10 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 12.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 12.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 12.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΑ ΑΑΓ 10.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

K8 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 12.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 12.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 12.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

K6 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 12.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.12.2022

K16 5η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 11.00 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

K14 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 11.30 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

K12 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 10.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

K10 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 10.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

K8 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 10.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

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