Εκλογές ΕΠΟ: Η δήλωση του νέου προέδρου, Θοδωρή Ζαγοράκη

Νέα εποχή ξημέρωσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Ο Θοδωρής Ζαγοράκης είναι ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

καθώς το εκλογικό σώμα τον ψήφισε πανηγυρικά στις εκλογές της ΕΠΟ χαρίζοντάς του τις 66 από τις 68 ψήφους! Οι τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά βρίσκονται στα χέρια ενός ανθρώπου, ο οποίος έπαιξε μπάλα, μεγαλούργησε με την Εθνική ομάδα αλλά και σε επίπεδο συλλόγων και γνωρίζει τι πραγματικά εστί ποδόσφαιρο. Είναι η πρώτη φορά που τα ηνία του ελληνικού ποδοσφαίρου τα κρατά ένας άλλοτε μεγάλος ποδοσφαιριστής.

Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας του 2004 Θοδωρής Ζαγοράκης θα ανακηρυσσόταν πανηγυρικά νέος πρόεδρος της ΕΠΟ. Από τη στιγμή που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ήταν βέβαιο ότι η πλειοψηφία του ελληνικού ποδοσφαίρου θα τον ακολουθούσε. Κάτι που… σφραγίστηκε με την απόσυρση της έτερης υποψηφιότητας για την προεδρία. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Βοιωτίας Κωνσταντίνος Νίκας αποσύρθηκε από την κούρσα της διαδοχής του απερχόμενου προέδρου Βαγγέλη Γραμμένου, δηλώνοντας κι αυτός τη στήριξή του προς το πρόσωπο του «Ζαγόρ».

Αλλωστε, κατά πληροφορίες, η υποψηφιότητα Νίκα είχε κατατεθεί για τυπικούς λόγους και για να μην υπάρξει ενδεχόμενο αναβολής των εκλογών και ορισμός προσωρινής διοικούσας επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος του Ζαγοράκη.

Εκτός Εκτελεστικής Επιτροπής έμειναν οι διεθνείς:

Άγγελος Χαριστέας (τον υπέδειξε η ΕΠΣ Κέρκυρας) 14 ψήφους

Δημήτρης Παπαδόπουλος (τον υπέδειξε η ΕΠΣ Ρεθύμνου) 15 ψήφους

Γιώργος Ανατολάκης (πρόεδρος ΕΠΣ Πειραιά) 14 ψήφους

Παντελής Καφές (τον υπέδειξε η ΕΠΣ Λασιθίου) 13 ψήφους

Στο ΔΣ της ΕΠΟ εξελέγησαν οι «11» που είχαν τη στήριξη ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είναι οι (με τη σειρά που προκύπτει από τις ψήφους που πήραν:

Στέργιος Αντωνίου

Παναγιώτης Δημητρίου, Γιώργος Χατζησαρόγλου

Μάνος Γαβριηλίδης, Δημοσθένης Κουπτσίδης

Δημήτρης Μπουχλαριώτης, Λεωνίδας Θωμαΐδης

Παναγιώτης Παπαχρήστος, Κλέαρχος Τζαφέρης

Κυριάκος Φύτρας, Άγγελος Δανιήλ.

Το μήνυμα του νέου προέδρου της ΕΠΟ, Θοδωρή Ζαγοράκη

Ενωτικό μήνυμα από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Ενώσεων που τον ψήφισαν και επεσήμανε ότι θα τους τιμήσει την εμπιστοσύνη τους.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους εκπροσώπους των Ενώσεων και των ΠΑΕ για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου, εκλέγοντάς με στην κορυφαία θέση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.

Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα τιμήσω την εμπιστοσύνη τους στο ακέραιο. Από αύριο ξεκινά η προσπάθεια για την ανάκαμψη του ποδοσφαίρου μας.

Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει και η διάθεση.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Καλώ όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου να συστρατευθούν μαζί μας.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, γιατί και μπορούμε και θέλουμε.

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ»

Το who is who του Ζαγοράκη

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης γεννήθηκε στη Λυδία Καβάλας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Καβάλα το 1989 αγωνιζόμενος στη Β’ και Γ’ Εθνική κατηγορία. Σε ηλικία 21 ετών (Δεκέμβριος 1992) μετεγγράφηκε στον ΠΑΟΚ πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην Α’ Εθνική, ενώ τον Ιανουάριο του 1998 ταξίδεψε στην Αγγλία για να αγωνιστεί στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Λέστερ. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Λιγκ Καπ Αγγλίας αν και δεν αγωνίστηκε στον τελικό. Το 2000 επέστρεψε στην Ελλάδα φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η επιτυχία της Ελλάδας το 2004 του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο Καμπιονάτο με την Μπολόνια, στην οποία παρέμεινε για έναν χρόνο και υπήρξε βασικό της στέλεχος. Το 2005 επέστρεψε στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, στον οποίο και έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα δύο χρόνια αργότερα.

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την Εθνική Ελλάδας στις 7 Σεπτεμβρίου 1994, στον εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Νήσων Φερόε, για τα προκριματικά του Euro 1996. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές, πίσω από τον Γιώργο Καραγκούνη, έχοντας συνολικά 120 (στο διάστημα 1994-2007).

Υπήρξε ο αρχηγός της ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004 που διεξήχθη στην Πορτογαλία, συμμετέχοντας ως βασικός και για ενενήντα λεπτά στους έξι αγώνες που έδωσε η ελληνική ομάδα, ενώ ανακηρύχθηκε και πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, στην κορυφαία του στιγμή με τη γαλανόλευκη φανέλα. Η τελευταία του συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου 2007, στον φιλικό αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο την Ισπανία, στον οποίο τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά του στην ελληνική εθνική ομάδα.

Τον Ιούνιο του 2007 ανέλαβε την προεδρία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως μια μεταβατική λύση προκειμένου ο σύλλογος να αναζητήσει λύσεις στο οικονομικό και διοικητικό αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει. Στις 8 Οκτωβρίου 2009 ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα (Φεβρουάριος 2010) επανήλθε και πάλι στο αξίωμά του.

Τον Ιανουάριο του 2012 ανακοίνωσε εκ νέου την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου της ΠΑΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του «…προκειμένου να επιστρέψει στον σύλλογο το κλίμα αγάπης και ενότητας…».

Στις ευρωεκλογές του 2014 και του 2019 εξελέγη ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Στις 28 Ιανουαρίου 2020 διεγράφη από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και επανεντάχθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2021 μετά από συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

