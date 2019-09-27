ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 28-29/09 και Τετάρτης 2 Οκτωβρίου

Πρόγραμμα αγώνων στα γήπεδα της Πέλλας της 28.09.2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 4ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 16.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 5ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 6ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.30 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 16.30 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 7ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 16.30 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 16.30 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.09.2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστικ;ή
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.30 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.30 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.30 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 16.30 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 4ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 16.30 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 16.30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 5ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 16.30 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 6ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 8ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΠΕΛΛΑΣ 16.30 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.10.2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 16.30 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 16.30 ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.30 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 4ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΟΡΜΑΣ 16.30 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΑΨΑΛΟΥ 16.30 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.30 Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 5ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 16.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 16.30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΥ 16.30 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ