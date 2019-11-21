ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 23 και 24/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 23.11.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 24.11.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ