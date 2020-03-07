Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 7-8/3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.03.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.30 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.30 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.30 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.30 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.30 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.30 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.03.2020
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 15.30 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΟΡΜΑΣ 15.30 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.30 ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.30 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Π. ΗΛΙΑ 15.30 ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.30 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.30 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.30 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.30 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 7-8/3
Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 7-8/3