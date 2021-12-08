Wednesday, 8 December, 2021

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 11-12/12/2021

logosp 08/12/2021 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 11-12/12/2021 στα γήπεδα της Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.12.2021

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018 – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.12.2021

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 11.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

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