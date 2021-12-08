ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 11-12/12/2021

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 11-12/12/2021 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.12.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018 – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.12.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 11.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ