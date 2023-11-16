ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου, στα γήπεδα της Πέλλας, 18 και 19/11/2023
Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Ποδ. Περιόδου 2023/2024.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.11.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.11.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
ΖΕΡΒΗΣ 11.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
*photo Γεώργιος Δημητριάδης