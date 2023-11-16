Thursday, 16 November, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου

logosp 16/11/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου, στα γήπεδα της Πέλλας, 18 και 19/11/2023

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Ποδ. Περιόδου 2023/2024.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.11.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.11.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΖΕΡΒΗΣ 11.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

*photo Γεώργιος Δημητριάδης

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Όροι Χρήσης
Λόγος της Πέλλας 2023 © All Rights Reserved