ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.03.2020
K14 17η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
K12-2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 10.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1
K10-2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 10.30 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1
K8-2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 10.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.03.2020
K16 17η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 13.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
K14 17η αγωνιστική
ΠΕΛΛΑΣ 11.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 11.30 ΑΛΜΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων υποδομών 7-8/3/2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.03.2020