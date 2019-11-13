ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 16,17 και 20/11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.11.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 17.11.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 20.11.2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2Η ΦΑΣΗ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 14.45 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 13,16,17 και 20/11
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 16,17 και 20/11