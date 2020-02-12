Πρόγραμμα αγώνων 15-16/2/2020 για το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.02.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.02.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)18η αγωνιστική
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ-ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 15-16/2/2020
Πρόγραμμα αγώνων 15-16/2/2020 για το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα της Πέλλας