ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 22, 25 και 26/1/2020

Πρόγραμμα αγώνων 22, 25 και 26/1/2020 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.01.2020
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 3η ΦΑΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 14.45 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΓΡΑ 14.45 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 25.01.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δείτε εδώ και το πρόγραμμα παιδικών αγώνων: ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα παιδικών αγώνων 25-26/1/2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.01.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018