ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 26-27/2 και 2/3/2022 για το Κύπελλο

Πρόγραμμα αγώνων 26-27/2 και 2/3/2022 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.02.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018 – ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.02.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.03.2022
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ 15.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.30 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.30 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ