Wednesday, 23 February, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 26-27/2 και 2/3/2022 για το Κύπελλο

logosp 23/02/2022 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων 26-27/2 και 2/3/2022 στα γήπεδα της Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.02.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018 – ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.02.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.03.2022

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΛΛΑΣ 15.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΛΙΠΑΡΟΥ 15.30 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.30 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

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