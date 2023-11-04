Saturday, 4 November, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 4-5 και 8/11/2023

logosp 04/11/2023 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα ανδρικών αγώνων 4-5 και 8/11/2023

Το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.11.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.11.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική

ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 11.00 ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 8-11-2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

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