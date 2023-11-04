ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 4-5 και 8/11/2023

Πρόγραμμα ανδρικών αγώνων 4-5 και 8/11/2023
Το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.11.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.11.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 11.00 ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 8-11-2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ