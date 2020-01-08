Πρόγραμμα αγώνων 8,11 και 12/1/2020 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.01.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.01.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.01.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 8,11 και 12/1/2020
Πρόγραμμα αγώνων 8,11 και 12/1/2020 στα γήπεδα της Πέλλας