ΕΠΣ Πέλλας: Τα αποτελέσματα του Σαββάτου, 24 10 2020

Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου, 24 10 2020 στα γήπεδα της Πέλλας
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ 0-1
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 1-3
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 1-2
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 1-1
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 2-1
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ 3-0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 3-1
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 5-1
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1-3
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ 4-2
Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ 0-4
ανώνυμος φίλαθλος
Μοιραστείτε με τους φίλους σας