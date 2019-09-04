Οι κληρώσεις Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ΕΠΣ Πέλλας

Σήμερα, απόγευμα Τετάρτης 4 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κέντρο Καταρράκτες στην Έδεσσα, πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις Κυπέλλου
και Πρωταθλημάτων (όλων των κατηγοριών), ποδοσφαιρικής περιόδου 2019/2020.
Οι αγωνιστικές κυπέλλου και πρωταθλήματος 2019-20
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: –
2η αγωνιστική
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: –
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: –
3η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ: –
4η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: –
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: –
5η αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: –
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ: –
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000: –
2η αγωνιστική
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: –
ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: –
3η αγωνιστική
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000: –
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: –
4η αγωνιστική
ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ: –
5η αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ: –
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000: –
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
ΑΡΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
2η αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ: –
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ: –
3η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018: –
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
4η αγωνιστική
ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
5η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018: –
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ: –
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 4ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ: –
Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
2η αγωνιστική
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
3η αγωνιστική
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
4η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ: –
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
5η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 5ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ: –
2η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: –
ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
3η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ: –
ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
4η αγωνιστική
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ: –
5η αγωνιστική
ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: –
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 6ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
2η αγωνιστική
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: –
3η αγωνιστική
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: –
4η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ: –
5η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: –
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 7ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΑΕΚ ΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ: –
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ: –
2η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ: –
3η αγωνιστική
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ: –
4η αγωνιστική
ΑΕΚ ΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ: –
5η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ: –
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 8ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ: –
2η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ: –
3η αγωνιστική
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ: –
4η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ: –
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ: –
5η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΣΤΟΝ 2ο ΓΥΡΟ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ)
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ: –
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ: –
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
2η αγωνιστική
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ: –
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ: –
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ: –
3η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ: –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ: –
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ: –
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ: –
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
4η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ: –
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ: –
5η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ: –
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ: –
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ: –
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ: –
6η αγωνιστική
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ: –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ: –
7η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ: –
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ: –
8η αγωνιστική
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ: –
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ: –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ: –
9η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ: –
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ: –
10η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ: –
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ: –
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ: –
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ: –
11η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ: –
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ: –
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –
2η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: –
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
3η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: –
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
4η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: –
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
5η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: –
ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: –
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: –
6η αγωνιστική
ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –
ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
7η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000: –
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: –
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ: –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: –
8η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: –
9η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000: –
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ: –
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
10η αγωνιστική
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: –
ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ: –
11η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000: –
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ: –
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ: –
2η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: –
3η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ: –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: –
4η αγωνιστική
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ: –
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ: –
5η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ: –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ: –
6η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ: –
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ: –
7η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
8η αγωνιστική
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ: –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ: –
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
9η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: –
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ: –
10η αγωνιστική
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ: –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ: –
11η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: –
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: –
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018: –
Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ: –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΩΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝ: –
2η αγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ: –
ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ: –
ΕΛΠΙΔΩΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ: –
3η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ: –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
ΕΛΠΙΔΩΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018: –
4η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ: –
Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΩΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝ: –
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ: –
5η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΕΛΠΙΔΩΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝ: –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: –
ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
6η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ: –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018: –
Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
7η αγωνιστική
ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ: –
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΕΛΠΙΔΩΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝ: –
Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: –
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤ.2019 – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ: –
ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: –
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ: –
2η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤ.2019: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ: –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: –
3η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤ.2019 – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ: –
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ: –
4η αγωνιστική
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤ.2019: –
ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ: –
5η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤ.2019 – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ: –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ: –
Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: -6η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤ.2019: –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ: –
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: –
7η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤ.2019: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: –
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ: –
ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ: –