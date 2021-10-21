Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας, Σαββατοκύριακου 23-24/10/2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 23.10.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστικήΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1η αγωνιστική
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 16.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΡΜΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 16.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟ
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 16.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 24.10.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 16.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 16.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ