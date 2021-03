Miami Open: Πρεμιέρα για Σάκκαρη – Το Σάββατο ξεκινά ο Τσιτσιπάς

Οι δυο Έλληνες αθλητές μπαίνουν στη… μάχη στο WTA 1000 Miami Open presented by Itau.

Πρεμιέρα απόψε (26.03.2021) το βράδυ για την Μαρία Σάκκαρη (No 25) στο WTA 1000 Miami Open presented by Itau.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του τουρνουά την Αράντσα Ρους από την Ολλανδία (No 84), την οποία είχε κερδίσει με 2-0 σετ στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη θα μεταδοθεί στις 20.30 αποκλειστικά από το COSMOTE SPORT 9HD.

O Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται αύριο (27.03.2021) στη μάχη του Miami Open, ξεκινώντας από τον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον 28χρονο Βόσνιο, Νταμίρ Τζουμούρ (Νο 128), ο οποίος πέρασε το εμπόδιο του Κέβιν Άντερσον με 7-6(6), 7-5.

Θα είναι η πέμπτη φορά που οι δύο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη.

Ο Τζουμούρ επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη το 2017, στο Παρίσι το 2018 και στο Ρότερνταμ το 2019, ενώ ο Τσιτσιπάς κέρδισε στο Rogers Cup το 2018.

